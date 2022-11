Conoce el nuevo Twitter Blue y dónde está disponible

Escucha este artículo Escucha este artículo

La nueva suscripción de pago mensual de Twitter ‘Twitter Blue’, que agrega una marca de verificación azul a la cuenta y ofrece acceso anticipado a nuevas funciones premium, ya está disponible exclusivamente para el sistema iOS en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, a cambio de 7,99 dólares.



Así, se han llevado a cabo este miércoles los cambios que ya había anunciado el propietario de la plataforma, Elon Musk, aumentando el precio de 4,99 dólares a casi 8 dólares e incluyendo a Reino Unido entre los países que pueden disfrutar de este servicio.



Como venía haciendo hasta ahora, Twitter Blue incluye funciones adicionales a las que solo sus suscriptores podrán acceder. Entre ellas, la de personalizar el icono de la propia ‘app’ y el tema de su cuenta, activar el Modo Lectura o crear carpetas de elementos guardados desde el Perfil, así como acceder de forma anticipada a funciones en pruebas, como la edición de los tuits. La suscripción también ofrece una cantidad menor de anuncios.



Uno de los principales cambios es el significado de la marca de verificación azul. A partir de ahora, esta insignia ya no solo hará referencia a las cuentas verificadas por ser «activas, notables y auténticas», también indicará que la cuenta tiene una suscripción activa a Twitter Blue, como explica la compañía en la página dedicada a la suscripción.



Por ello, tal y como afirmaba la responsable del rediseño de Twitter Blue, Esther Crawford, habrá una nueva etiqueta con la que identificarán a las cuentas oficiales que complementará a la actual insignia azul.



Esta insignia, se complementará con una etiqueta de ‘cuenta oficial’, como ha compartido en su perfil en Twitter y detalla la página de Twitter Blue. Así se podrá distinguir qué cuentas han obtenido la verificación por el medio de suscripción o cuáles han sido verificadas como figuras públicas, cuentas de gobiernos u organizaciones multilaterales.



De cara al resto de cuentas que no sean oficiales pero tengan la insignia azul, Twitter permite conocer la diferencia entre la verificación por suscripción y la concedida por la plataforma haciendo clic en la marca de verificación azul, donde se desplegará un mensaje informativo describiendo qué tipo de cuenta es y las razones.



NOTIFICACIONES VERIFICADAS DE PRIORIDAD



Elon Musk ha añadido otra fórmula a la plataforma que consiste en agregar notificaciones verificadas de prioridad. Esta característica permite que los usuarios dispongan de una nueva sección donde podrán ver las notificaciones únicamente de las cuentas verificadas.



Según ha explicado en el centro de ayuda, estos cambios están diseñados para «ayudar a reducir las cuentas falsas y poco confiables», así como para promover una «mayor calidad» donde las personas puedan «unirse y participar de manera segura» en la plataforma.



EXCLUSIVIDAD TEMPORAL CON IOS



Desde la plataforma se ha notificado que los suscriptores que ya hacían uso Twitter Blue en iOS deberán actualizar su pago al precio más alto para recibir una marca de verificación azul y poder continuar formando parte de Twitter Blue. De lo contrario, se procederá a cancelar la suscripción con un aviso.



En cuanto a los usuarios que se suscribieron en la web o en Android, Twitter ha especificado que por el momento no tienen opción de actualizar. Además, ha explicado que hasta que el nuevo Twitter Blue esté disponible en estas plataformas, los suscriptores podrán continuar utilizando este servicio hasta que se termine su periodo de facturación actual. Tras ello, sus suscripciones se cancelarán con previo aviso.



En este sentido, la plataforma también ha insistido en que las nuevas cuentas creadas a partir del 9 de noviembre de este año no podrán acceder a Twitter Blue por el momento. Tampoco admite nuevos suscripctores desde Android y web.

