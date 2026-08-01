Conoce los horarios de las fronteras entre El Salvador, Guatemala y Honduras durante las vacaciones agostinas

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ElSalvador–Con el incremento de viajeros durante las vacaciones agostinas, las autoridades mantienen habilitados los principales pasos fronterizos terrestres entre El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque algunos operan con horarios específicos. Antes de emprender un viaje, se recomienda verificar el horario de atención del puesto fronterizo que se utilizará.

En la frontera con Guatemala, los cinco principales pasos permanecen abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se trata de Las Chinamas y La Hachadura, en Ahuachapán; Anguiatú, San Cristóbal y El Coco, ubicados en Santa Ana.

Las fronteras de Las Chinamas y Anguiatú cuentan, además, con puntos de prechequeo para agilizar el proceso migratorio. El primero está ubicado en la gasolinera Bypass, sobre la carretera hacia Las Chinamas, mientras que el segundo funciona sobre la carretera Panamericana, frente al Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, en el tramo hacia Metapán.

En el caso de la frontera con Honduras, los horarios varían según el punto de ingreso o salida. El Amatillo, en La Unión, y El Poy, en Chalatenango, permanecen habilitados las 24 horas.

Por su parte, la frontera de Perquín, en Morazán, atiende diariamente de 5:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que Puente Integración, en Cabañas, opera de 5:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a quienes viajarán por vía terrestre planificar su recorrido con anticipación, verificar los horarios de atención y portar la documentación requerida para evitar contratiempos durante el período vacacional.

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