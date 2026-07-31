VMT intensificará inspecciones al transporte colectivo durante las vacaciones de agosto

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció que reforzará las inspecciones al transporte colectivo durante las vacaciones agostinas, como parte del Plan Vacación 2026, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar un servicio seguro para los usuarios.

El titular del VMT, Nelson Reyes, explicó que los operativos estarán enfocados en comprobar que las unidades respeten las tarifas autorizadas, mantengan la frecuencia de los recorridos, cumplan con las rutas establecidas y operen en condiciones adecuadas.

«Vamos a estar pendientes de que se esté prestando el servicio como es debido. Los empresarios del transporte reciben un subsidio para respetar la tarifa; si un usuario detecta una anomalía en el cobro del pasaje puede denunciarla», afirmó el funcionario durante una entrevista televisiva.

Reyes indicó que, si las autoridades detectan a conductores cobrando tarifas no autorizadas, podrán imponerse multas y sanciones administrativas que, dependiendo de la gravedad del caso, podrían afectar el subsidio que recibe la empresa o incluso la continuidad del permiso de operación de la ruta.

Como parte de los controles, el VMT también realizará pruebas antidopaje a conductores del transporte público para verificar que no presten el servicio bajo los efectos de alcohol o drogas.

«Vamos a verificar que se respete el pasaje, la frecuencia y la ruta; que la tarifa esté debidamente rotulada, que las unidades reúnan las condiciones necesarias y, sobre todo, que ningún conductor esté manejando bajo los efectos de alguna sustancia», sostuvo Reyes.

Además, durante el período vacacional se desplegarán gestores de tránsito en distintos puntos del país para agilizar la circulación y brindar apoyo a los viajeros. Las autoridades también instalarán controles vehiculares para inspeccionar el estado de los automóviles y de sus conductores, además de entregar gratuitamente implementos de seguridad vial, entre ellos cascos, guantes, conos y extintores.

Compartir esta nota