Inician las Fiestas Agostinas 2026 con actividades religiosas, Sívarland y amplio operativo de seguridad

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ElSalvador–Las Fiestas Agostinas 2026 comenzaron este sábado en San Salvador con una agenda que reúne actividades religiosas, culturales y recreativas en honor al Divino Salvador del Mundo. Las celebraciones se desarrollarán durante la primera semana de agosto e incluyen eventos tradicionales, la apertura de Sívarland y un amplio dispositivo de prevención a escala nacional.

La jornada inició de madrugada con la tradicional Alborada en la plaza Divino Salvador del Mundo, acompañada de mariachis y un espectáculo de pólvora. Más tarde se llevó a cabo el Desfile del Correo, que recorrió las principales calles de la capital y marcó el inicio oficial de las festividades patronales.

Uno de los principales atractivos será Sívarland, instalado en el complejo del Estadio Cuscatlán. La feria abrirá sus puertas este sábado a las 3:00 de la tarde con presentaciones artísticas y musicales. La alcaldía de San Salvador Centro informó que este año incorpora nuevas atracciones mecánicas, área de circo, espacios gastronómicos, artesanías y dos escenarios para espectáculos simultáneos, con la expectativa de superar los 1.2 millones de visitantes registrados en la edición anterior.

La programación continuará el lunes con el tradicional Desfile del Comercio, mientras que el 5 y 6 de agosto estarán dedicados a las principales actividades religiosas. Entre ellas destacan la misa en la Catedral Metropolitana, la procesión del Divino Salvador del Mundo, la tradicional Bajada y la solemne eucaristía del 6 de agosto, fecha principal de la festividad.

De forma paralela, la Dirección General de Protección Civil activó el Plan Vacaciones Agostinas 2026, mediante el cual más de 100,000 integrantes de distintas instituciones serán desplegados para atender emergencias y prevenir incidentes durante el período vacacional.

Como parte del dispositivo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte movilizará cerca de 15,000 personas, mientras que el Ministerio de Salud dispondrá de aproximadamente 19,000 recursos entre personal médico, equipos de emergencia y unidades distribuidas en distintos puntos del país.

Además, Protección Civil informó que 342 guardavidas estarán asignados a 34 playas, seis parques recreativos y dos lagos. El plan también incorpora patrullajes en playas con ranchos privados, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas y reducir el riesgo de accidentes acuáticos.

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