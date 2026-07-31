Ministerio de Trabajo desplegará 700 inspectores para supervisar el cumplimiento de derechos laborales en vacaciones

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Trabajo y Previsión Social anunció el despliegue de cerca de 700 inspectores en los 14 departamentos del país durante el período vacacional, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa laboral y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.

El titular de la institución, Rolando Castro, explicó que las inspecciones se enfocarán en comprobar el pago doble a quienes laboren durante los días de asueto, el cumplimiento de las jornadas laborales, la entrega de prestaciones y el traslado oportuno de las propinas al personal, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo.

«Este Ministerio de Trabajo está para garantizar que la legislación laboral se aplique con objetividad y transparencia», afirmó el funcionario.

Castro indicó que el plan dará prioridad a sectores con mayor actividad durante las vacaciones, entre ellos empresas de seguridad privada, servicios de limpieza, restaurantes y hoteles.

«Daremos especial seguimiento a empresas de seguridad privada, limpieza, restaurantes y otros sectores con mayor actividad durante estas vacaciones», señaló.

El ministro también recordó que las propinas pertenecen a los trabajadores y deben ser entregadas dentro del plazo que establece la legislación, advirtiendo que las irregularidades detectadas durante las inspecciones podrían derivar en sanciones económicas para los empleadores.

Asimismo, aseguró que las verificaciones se realizarán con imparcialidad y sin influencias externas.

«No permitiremos influencias políticas ni empresariales. Nuestra única guía será la ley y la justicia laboral», expresó.

Finalmente, anunció que el Ministerio de Trabajo prepara la implementación de inspecciones nocturnas para fortalecer la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral en distintos sectores productivos.

Compartir esta nota