Vie. Dic 5th, 2025

Internacionales

Netflix compra Warner Bros y HBO Max por $83,000 millones

Dic 5, 2025 #Adquisición, #Compra, #HBO, #Netflix, #Warner Bros

Día a Día News

Netflix confirma la adquisición de Warner Bros Discovery, incluyendo sus estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max, en una operación valorada en $83,000 millones, superando récords históricos en la industria del entretenimiento.

El acuerdo, aprobado por los consejos de administración de ambas compañías, establece un pago de $27.75 por acción de Warner Bros, combinado en efectivo y acciones de Netflix. Esta compra representa una prima del 13% sobre el valor de cierre de Warner Bros y se espera que se concrete entre 12 y 18 meses, tras la escisión prevista de Discovery Global, que será una empresa independiente cotizada en bolsa.

La fusión incorpora a Netflix un amplio catálogo de franquicias reconocidas mundialmente como Harry Potter, Juegos de Tronos, DC Comics, Friends y Looney Tunes. Además, Netflix prevé ahorros anuales en costos de entre $2,000 y $3,000 millones para el tercer año tras el cierre, con un impacto positivo en las ganancias por acción a partir del segundo año.

Netflix superó ofertas rivales de Comcast y Paramount, que también competían por Warner Bros, cuyos activos incluyen desde clásicos cinematográficos hasta exitosas producciones recientes como Stranger Things y El Juego del Calamar.

La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y a la confirmación de los accionistas de Warner Bros. Según Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, la integración de ambos catálogos fortalecerá la oferta de contenido y mejorará la experiencia para los suscriptores a nivel global.

David Zaslav, presidente de Warner Bros Discovery, destacó que la unión con Netflix asegurará que el público continúe accediendo a historias relevantes y de gran impacto cultural durante las próximas décadas.

Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros, incluyendo los estrenos cinematográficos, y buscará expandir su capacidad de producción original en Estados Unidos, impulsando la industria del entretenimiento y generando empleo.

