Consejos para ahorrar durante la temporada de regreso a clases de 2026

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Por Redacción

La temporada de regreso a clases suele traer entusiasmo, pero también nuevas rutinas, listas de útiles escolares, meriendas y gastos adicionales para las familias. Este año, muchas familias buscan maneras de ahorrar sin sacrificar calidad ni conveniencia.

Según la Encuesta de Regreso a Clases 2026 de Deloitte, se espera que las familias gasten un promedio de $557 por estudiante de kínder a 12.º grado durante este año escolar. Como los precios de alimentos también continúan aumentando, muchos padres están comparando precios, planificando con anticipación y buscando formas de ahorrar. Lo bueno es que Amazon está aquí para ayudar. Durante esta temporada de regreso a clases, Amazon ofrece excelentes descuentos desde útiles escolares hasta alimentos, lo que facilita que las familias completen sus listas sin exceder su presupuesto.

“Mientras disfrutamos de la diversión del verano, sé que muchos de nosotros, como padres, también estamos pensando en el regreso a clases. Ya sea mi hijo menor o mi hijo que está en la universidad, Amazon me da la oportunidad perfecta para ahorrar en todo lo que necesitan: desde laptops, útiles escolares y ropa hasta productos esenciales para el día a día y artículos para dormitorios universitarios,” afirma Carmen Nestares, vicepresidenta de Prime para Estados Unidos y de Tecnología de Marketing en Amazon.

Estos son algunos consejos básicos para ahorrar este año escolar:

Crea un presupuesto para cada hijo: Prepara una lista, divide los gastos por categorías y busca descuentos en útiles escolares, ropa, calzado, tecnología y alimentos. Los clientes de Amazon pueden encontrar descuentos de hasta un 30% en útiles escolares y, con las listas de los Top 100+ útiles escolares y los Top 100+ esenciales de dormitorio, es fácil encontrar todo lo necesario y aprovechar mejor el presupuesto, con la habilidad de filtrar por grado escolar y precio. Los clientes de Amazon Grocery también pueden encontrar productos imprescindibles para la lonchera desde $1. Al aprovechar estas ofertas, los padres pueden evitar compras impulsivas y ahorrar en productos que sus hijos ya conocen y disfrutan.

Aprovecha los ahorros para Adultos Jóvenes: Los miembros Prime para Adultos Jóvenes (de 18 a 24 años) disfrutan de todos los beneficios de una membresía Prime al 50% del costo. Además, desde ahora hasta el 15 de septiembre, pueden recibir un 5% de reembolso en efectivo en productos elegibles para el hogar, la cocina y la oficina. Amazon también ofrece entrega de alimentos el mismo día para estudiantes universitarios, con opciones desde $2.

Compras inteligentes: Alexa for Shopping puede ayudar a las familias a tomar decisiones con confianza y mantenerse al tanto de las oportunidades de ahorro al seguir las bajadas de precios, consultar el historial de precios, comparar productos y crear guías de compra personalizadas según sus necesidades.

Abastécete de productos esenciales: Planifica con anticipación y compra artículos que utilizarán durante todo el año escolar, desde alimentos favoritos para la lonchera y los productos básicos de la despensa, hasta los materiales para el salón de clases.

“Buscar las mejores ofertas puede parecer abrumador, pero no tiene por qué serlo,” afirma Nestares. “Mi recomendación es sencilla: empieza temprano, haz una lista, piensa en lo que tu familia realmente necesita y usa las herramientas disponibles para estar al tanto de las ofertas.”

Jeannette Reyes, ex-presentadora de noticias, madre y creadora de contenido bilingüe, asegura que la organización es esencial para su familia durante esta temporada.

“Como mamá, la temporada de regreso a clases puede significar hacer malabares con horarios llenos de actividades, útiles escolares y una lista de compras que parece no terminar nunca,” explicó. “Este año es especialmente emocionante porque mi hija comenzará la escuela por primera vez en una ciudad nueva, así que estoy pensando aún más en cómo mantenerme organizada y aprovechar al máximo el presupuesto de nuestra familia.”

Las marcas propias pueden representar una alternativa más económica para productos como cereales, jugos, pastas, meriendas y otros artículos. Amazon, por ejemplo, ofrece líneas de productos como Amazon Grocery y Amazon Saver, que ayudan a los clientes a abastecerse de productos para la lonchera y artículos básicos de la despensa sin gastar de más.

“Las marcas de Amazon ofrecen una excelente opción para las familias que buscan aprovechar al máximo su presupuesto,” señaló Reyes. “¿Mi truco favorito como mamá? Siempre reviso primero Amazon Saver porque hay muchísimos artículos que cuestan menos de cinco dólares.”

Reyes también comparte un consejo para los hogares hispanohablantes y bilingües: “También me gusta que se puede comprar en Amazon en español en Estados Unidos, tanto en la aplicacion móvil como en Amazon.com, lo que facilita aún más que los clientes hispanohablantes puedan buscar productos y comprar con confianza.”

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