Parque Recreativo Los Chorros se consolida entre los destinos más visitados durante las vacaciones agostinas

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ElSalvador–El Parque Recreativo Los Chorros figura entre los principales destinos turísticos elegidos por las familias salvadoreñas durante las vacaciones agostinas, según informó la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada.

La funcionaria explicó que desde las primeras horas del día se puso en marcha un operativo para recibir a los visitantes y garantizar condiciones adecuadas durante su permanencia en el parque. Además, señaló que este sitio continúa siendo uno de los preferidos tanto por turistas nacionales como por visitantes internacionales.

Aguiñada indicó que, como parte del plan vacacional, se reforzaron las medidas preventivas con el apoyo de la Unidad de Guardavidas de la Dirección de Protección Civil, con el propósito de fortalecer la seguridad acuática en los distintos espacios recreativos.

Asimismo, hizo un llamado a la población a practicar un turismo responsable, especialmente a las familias que visitan los parques con niños, para contribuir a la prevención de incidentes y facilitar una convivencia segura durante el período vacacional.

De acuerdo con la titular del ISTU, los parques recreativos administrados por la institución registraron una alta afluencia de visitantes durante el primer fin de semana de agosto. Añadió que las instalaciones de Los Chorros fueron preparadas para atender la demanda de turistas y ofrecer una experiencia cómoda a quienes elijan este destino.

La institución también invitó a quienes deseen conocer la oferta turística disponible en el país a consultar la información oficial sobre los distintos destinos nacionales.

#PlanVacación | Si quieres disfrutar de una experiencia refrescante, visita el Parque Recreativo Los Chorros, ubicado a 18 kilómetros de San Salvador. Este emblemático lugar, reconocido por sus nacimientos de agua, es una opción ideal para estas vacaciones agostinas.



Muchos… pic.twitter.com/mxeMEJSeSC — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) August 3, 2026

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