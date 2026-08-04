Protección Civil reporta 11 fallecidos en accidentes en tres días de vacaciones

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ElSalvador--Las vacaciones agostinas registran 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante los primeros tres días del período vacacional, según el balance presentado este martes por el Sistema Nacional de Protección Civil.

El director nacional de Protección Civil detalló que las muertes ocurrieron entre el 1 y el 3 de agosto. La cifra representa una disminución del 15.4 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron 13 víctimas mortales.

En cuanto a la siniestralidad vial, las autoridades informaron que se han contabilizado 169 accidentes de tránsito, una reducción del 15.9 % frente a los 201 casos registrados en los primeros tres días de las vacaciones del año anterior.

No obstante, el número de personas lesionadas aumentó. El informe indica que este año se reportan 156 heridos, mientras que en el mismo período de 2025 se registraron 136.

Ante este panorama, Protección Civil hizo un llamado a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, abstenerse de utilizar el teléfono celular mientras se maneja y verificar el estado mecánico de los vehículos antes de viajar.

Las autoridades también exhortaron a los conductores a mantener una actitud responsable durante el período vacacional, con el objetivo de reducir los accidentes y evitar que las actividades recreativas, religiosas y turísticas terminen en hechos lamentables.

Como parte de las acciones de preparación y respuesta, el Sistema Nacional de Protección Civil desarrolló un simulacro de accidente de tránsito en las inmediaciones del Centro de Gobierno, en San Salvador.

El ejercicio recreó una colisión entre un microbús y un vehículo tipo sedán, en la que participaron equipos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y el Sistema de Emergencias Médicas del Ministerio de Salud.

Durante el simulacro se evaluó la capacidad de respuesta de las instituciones, desde el rescate de las víctimas y la atención prehospitalaria hasta su estabilización y traslado a un centro asistencial, con el propósito de fortalecer la coordinación ante emergencias reales.

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