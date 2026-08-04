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Pronostican lluvias, tormentas y posible caída de granizo para este martes

Ago 4, 2026 #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN, #Pronóstico, #Tormentas

Día a Día News

ElSalvador--El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para este martes un incremento de las lluvias y tormentas en distintas zonas del país, condiciones que estarán acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora y posible caída de granizo en algunos sectores.

Durante las primeras horas de la mañana podrían registrarse lluvias aisladas en el sector costero central y en zonas al sur de Ahuachapán y Sonsonate. Posteriormente, el cielo permanecerá entre poco y parcialmente nublado en la mayor parte del territorio.

A partir del mediodía, la nubosidad aumentará sobre las zonas montañosas y volcánicas, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en la franja norte del país, donde se espera el desarrollo de lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad.

Según el pronóstico, durante la tarde los sistemas de lluvia se desplazarán hacia las zonas central, paracentral y oriental. En horas de la noche, las tormentas avanzarán desde el norte, entre Chalatenango y Cabañas, hacia Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, San Vicente y La Paz, mientras que en el oriente también se prevé actividad que se moverá hacia el sector costero y podría extenderse hasta la madrugada del miércoles.

El MARN advirtió que las tormentas podrían generar ráfagas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora, además de descargas eléctricas y, de forma puntual, caída de granizo.

Pese al retorno de las lluvias, el ambiente continuará muy cálido durante el día y se tornará fresco en la noche y la madrugada. Entre las temperaturas más altas previstas destaca La Unión, con una máxima de 42 °C, seguida de San Miguel con 40 °C. En San Salvador y Santa Ana se esperan máximas de 33 °C, mientras que Acajutla alcanzaría los 35 °C y La Libertad los 36 °C.

De acuerdo con la institución, estas condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este, una vaguada y sistemas atmosféricos en niveles altos, factores que favorecerán el desarrollo de lluvias y tormentas durante la segunda mitad del día.

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