Consejos para reducir el consumo eléctrico

Con el objetivo de conmemorar del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se celebra este 21 de octubre, Schneider Electric, líder global en la transformación digital de la gestión de la energía y automatización, se suma con un llamado a la concienciación sobre la importancia de la seguridad eléctrica en el hogar para prevenir accidentes y optimizar el consumo energético.

Por eso, para hacer un llamado y resaltar la importancia de utilizar productos de alta calidad y seguir

recomendaciones clave para fomentar tanto la seguridad como la eficiencia energética en el hogar.

La compañía comparte algunos consejos para garantizar la seguridad eléctrica y reducir el consumo

de energía:

“Los hogares que aseguran el buen estado de sus sistemas eléctricos no solo protegen a sus

habitantes, sino que también logran reducir significativamente su consumo energético”, destaca

Tomás Vázquez, director de Ventas a Canales para Schneider Electric. “Un mal funcionamiento en

las instalaciones o el uso de productos no certificados no solo eleva el riesgo de accidentes, sino que

también genera un desperdicio innecesario de energía”.