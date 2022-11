Contratista del gobierno acuerda pagar $8.4 millones

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Departamento de Justicia anunció hoy que PowerSecure, Inc. (PowerSecure), con sede en Durham, Carolina del Norte, acordó pagar $8.4 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones Falsas derivadas de no proporcionar datos de costos o precios certificados cuando negociando tarifas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) en relación con un contrato de fuente única para la reparación y restauración de la red eléctrica de Puerto Rico luego de los daños causados ​​por el huracán María en septiembre de 2017.

La Ley de Veracidad en las Negociaciones (TINA) se promulgó en 1962 para ayudar a nivelar el campo de juego en los contratos de fuente única, donde no hay competencia de precios, al garantizar que los negociadores del gobierno tengan acceso a los datos de costos o precios que el oferente usó al desarrollar su propuesta. Aquí, Estados Unidos alegó que PowerSecure violó la Ley de Reclamaciones Falsas al no revelar a sabiendas los datos de costos o precios, según lo exige la TINA, con respecto a las tarifas que PowerSecure había utilizado para los «servicios de campo base» en un proyecto de restauración reciente en Florida y Georgia. después del huracán Irma. Estados Unidos alegó además que PowerSecure no reveló datos de costos o precios relacionados con costos de mano de obra y equipos en violación de TINA.

“Cuando los contratistas del gobierno busquen la adjudicación de un contrato de fuente única, tienen la obligación de ser completamente transparentes con el gobierno con respecto a la base de su propuesta de precios”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de Asuntos Civiles del Departamento de Justicia. División. “Este acuerdo demuestra el compromiso del departamento de responsabilizar a quienes violan a sabiendas esta importante salvaguarda contra el uso indebido de los fondos de los contribuyentes”.

“Con el paso reciente y la destrucción del huracán Fiona como telón de fondo, este acuerdo demuestra nuestra determinación de garantizar que las personas y las empresas cumplan plenamente con todas las leyes y reglamentos relacionados con la prestación de socorro en casos de desastre”, dijo el fiscal federal Stephen Muldrow para el Distrito. de Puerto Rico “Este acuerdo también subraya el uso por parte del Departamento de Justicia de todos los recursos de cumplimiento a su disposición, incluidas no solo las sanciones penales y administrativas, sino también las acciones de cumplimiento civil, como se refleja en el acuerdo en este caso”.

“Este acuerdo es un ejemplo de la necesidad de transparencia y responsabilidad en los precios propuestos cuando se negocian contratos de fuente única”, dijo el Inspector General Interino Sean O’Donnell del Departamento de Defensa. “Nuestros auditores e investigadores están comprometidos a proteger la integridad del proceso de adquisición a través de la cooperación con nuestros socios en el Departamento de Justicia”.

“Aprecio la asociación continua con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y la División Civil del Departamento de Justicia”, dijo el Inspector General Joseph V. Cuffari del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. “DHS OIG está comprometida con la supervisión sólida del proceso de adquisición federal, y este acuerdo envía un fuerte mensaje a las personas que intentan cometer fraude en las adquisiciones”.

“DCAA aprecia la oportunidad de apoyar al Departamento de Justicia y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley al brindar asistencia financiera experta con respecto a la aplicación de la Ley de Veracidad en las Negociaciones”, dijo Michael Mandolfo, jefe de la División de Apoyo a la Investigación de la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa. “Esta cooperación interinstitucional proporciona una fuerte salvaguarda para el combatiente y el contribuyente”.

La resolución obtenida en este asunto fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre la División Civil, Subdivisión de Litigios Comerciales, Sección de Fraude del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, con la asistencia del Servicio de Investigación Criminal de la Defensa, el Departamento de la Oficina de Seguridad Nacional del Inspector General y la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa.

El asunto fue manejado por el Abogado Litigante Jason M. Crawford de la División Civil y el Fiscal Federal Auxiliar David O. Martorani-Dale para el Distrito de Puerto Rico.

Las reclamaciones resueltas por el acuerdo son solo alegaciones y no ha habido determinación de responsabilidad.

