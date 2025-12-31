Coser, bordar, manualidades, regalo navideño y buen año nuevo

Por Dra. Margarita Burgos

Cada Navidad suele traer consigo reflexiones, balances y también propuestas que invitan al bienestar personal. Este año, mi regalo navideño es un consejo que apunta directamente a la salud mental y a una práctica tan simple como inesperada: el trabajo manual. Bordar, coser o realizar manualidades puede parecer ajeno para muchos, pero distintas experiencias y estudios coinciden en que dedicar tiempo a estas actividades tiene efectos positivos en la mente.

Un ejemplo revelador es el Cajal Embroidery Project, una iniciativa internacional que logró unir ciencia y arte a partir de la obra del neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal. El proyecto fue concebido para conmemorar el centenario del Instituto Cajal de Madrid y estaba previsto presentarlo en el Congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencias, en Glasgow, en 2020. Sin embargo, la irrupción de la pandemia cambió el rumbo de la propuesta.

Lejos de detenerse, el confinamiento transformó la iniciativa en una experiencia colectiva a distancia. Personas de distintos países comenzaron a bordar reproducciones textiles de los dibujos histológicos del cerebro realizados por Cajal. Así, el bordado de neuronas dejó de ser únicamente una actividad artesanal para convertirse en un recurso simbólico y concreto de apoyo a la salud mental en un contexto de aislamiento global. Pero recordemos que estas actividades proceden de tiempos ancestrales cuando las personas eran mas humanas, si se puede decir de esta manera, que el lector entenderá.

Como ocurre con otras prácticas artesanales, el bordado activa de manera simultánea diversas áreas del cerebro: las motoras, sensoriales, visuales y aquellas vinculadas al lenguaje. Además, estimula la coordinación ojo-mano, la atención sostenida y la memoria de patrones. La concentración que exige una tarea manual permite, aunque sea por momentos, desconectarse del flujo constante de pensamientos y a la vez si se efectúa de forma grupal propicia el dialogo o la charla amena, ya que es difícil estar irritados, vociferando mientras realizamos las mismas.

En muchos países sobre todo nórdicos estas materias se incluyen para ambos sexos en el ámbito escolar, también han existido en Latino América y cada vez mas se están retomando estas actividades como parte del diario vivir, si usted no lo hace considérelo.

El efecto no es exclusivo del bordado. Actividades como el crochet, la cerámica, el origami, la talla en madera, la pintura o la elaboración de composiciones artesanales producen beneficios similares. Incluso ejercicios cognitivos como el sudoku, los crucigramas o las sopas de letras, aunque no sean manualidades en sentido estricto, ayudan a enfocar la atención y despejar la mente.

Las manos cumplen un rol central en esta conexión con el cerebro y el cuerpo. Aun en casos de discapacidad física, muchas personas encuentran otras formas de crear —utilizando la boca, los pies o los codos—, confirmando que la necesidad de expresión y de vínculo con la actividad creativa trasciende las limitaciones corporales.

Desde el punto de vista neurobiológico, crear algo tangible estimula la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Este proceso contribuye a aliviar estados de tristeza, apatía e incluso síntomas de depresión leve. Al mismo tiempo, los movimientos repetitivos y rítmicos propios de estas tareas reducen la activación del sistema de alerta del cerebro y disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Total, si aun no sabe que regalar; estas actividades pueden proporcionarle ideas a granel.

En tiempos marcados por la prisa y la sobreestimulación, volver a lo manual aparece como una práctica sencilla, accesible y eficaz para cuidar la salud mental. Una invitación oportuna, especialmente en estas fechas. Y nada mejor que iniciar el a~o nuevo con el proposito de compartir tiempo familiar o social con su grupo de manualidades,encontrando camaraderia, sonrisas y calor humano. O disfrutando de su soledad sin sentirse solo.

Feliz navidad y un mejor año nuevo a todos

