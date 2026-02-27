Innovación en el tratamiento de la hipertensión resistente

La hipertensión continúa siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial y una de las principales causas de infarto, accidente cerebrovascular y enfermedad renal. En América Latina, se estima que entre el 30 y el 40 % de los adultos viven con presión arterial elevada, y los estudios sugieren que hasta un 15–20 % de los pacientes en tratamiento pueden presentar hipertensión resistente o de difícil control, a pesar de tomar múltiples medicamentos.

Según el Dr. Juan Pastor-Cervantes, Director Médico del Laboratorio de Cateterismo Cardíaco de Memorial Healthcare System, la hipertensión no es una sola enfermedad con una única solución. “Muchos pacientes viven con hipertensión durante años, probando varios medicamentos —a menudo en combinación— y aun así enfrentan un control inconsistente o efectos secundarios que limitan la adherencia al tratamiento”, señaló.

En los últimos meses, el Dr. Pastor-Cervantes ha realizado múltiples procedimientos de denervación renal

utilizando la plataforma Symplicity™. La denervación renal es una terapia mínimamente invasiva, basada en catéter, que interrumpe los nervios simpáticos hiperactivos en las arterias renales, ayudando a reducir la señalización nerviosa que contribuye a la elevación persistente de la presión arterial.

La evaluación cuidadosa del paciente es fundamental, ya que la denervación renal no sustituye los

medicamentos ni las medidas de estilo de vida, sino que representa una opción adicional para pacientes

seleccionados, una vez descartadas causas secundarias y factores relacionados con la medicación. La reducción de la presión arterial ocurre de forma gradual a lo largo de semanas o meses, con seguimiento estrecho y continuidad del tratamiento médico.

Más allá de los resultados clínicos, el Dr. Pastor-Cervantes destaca un importante impacto psicológico. “Los pacientes con hipertensión no controlada de larga evolución suelen sentirse desalentados. La denervación renal ayuda a replantear la condición como un trastorno fisiológico complejo, y no como un fracaso del esfuerzo personal o del cumplimiento terapéutico”.

“Estos casos recientes refuerzan la necesidad de una atención individualizada y basada en equipos multidisciplinarios”, agregó. “A medida que la enfermedad cardiovascular continúa siendo una de las principales cargas de salud pública en América Latina —representando cerca de un tercio de todas las muertes en la región—, innovaciones cuidadosamente evaluadas como la denervación renal amplían las

opciones para abordar la hipertensión resistente, manteniendo a los pacientes plenamente involucrados en su atención a largo plazo”.

