Cristiano Ronaldo conquista su primera liga saudí con Al Nassr

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El delantero portugués Cristiano Ronaldo conquistó este jueves su primer campeonato de liga con Al Nassr, luego de la victoria 4-1 sobre Damac en la última jornada de la Saudi Pro League.

El atacante luso fue una de las figuras del encuentro al marcar dos goles en el estadio King Saud University de Riad, resultado que aseguró el décimo título liguero en la historia del club saudí y el primero desde 2019.

Cristiano sentenció el partido en el minuto 63 con un gol de tiro libre y volvió a aparecer en la recta final con un potente disparo para firmar el cuarto tanto de su equipo. Tras el pitazo final, el portugués mostró una visible emoción luego de varios intentos fallidos por alcanzar un título desde su llegada al fútbol saudí en 2023.

A sus 41 años, el exjugador de Manchester United, Juventus y Real Madrid suma ya 37 títulos en su carrera profesional y llegará motivado al Mundial de 2026 con la selección de Portugal.

La temporada no estuvo exenta de frustraciones para el portugués, especialmente tras perder recientemente la final de la Liga de Campeones asiática y dejar escapar la oportunidad de coronarse la semana pasada frente al Al-Hilal.

El equipo dirigido por Jorge Jesus logró finalmente cerrar una campaña exitosa, mientras Cristiano Ronaldo continúa acercándose a la histórica marca de los 1,000 goles como profesional.

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