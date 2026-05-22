Guardiola anuncia su salida del Manchester City tras una década y 20 títulos

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El entrenador español Pep Guardiola dejará el banquillo del Manchester City al finalizar la presente temporada, poniendo fin a una etapa de 10 años en el club inglés, según confirmó la propia institución.

El técnico se incorporó al equipo en julio de 2016 y, desde entonces, ha liderado uno de los ciclos más exitosos en la historia del club, con un registro de 20 títulos oficiales. Su contrato estaba previsto hasta una temporada más, pero su salida se adelantará este verano.

El club informó además que Guardiola continuará vinculado al City Football Group en un rol de embajador global, desde el cual brindará asesoramiento técnico y participará en proyectos estratégicos dentro de la red de clubes del grupo.

Durante su etapa en Manchester, el técnico catalán conquistó 6 Premier League, 1 Liga de Campeones —la primera del club—, 3 FA Cup, 5 Copas de la Liga, además de títulos internacionales y supercopas, consolidando un ciclo de dominio en el fútbol inglés y europeo.

En su mensaje de despedida, Guardiola señaló que su salida responde a una decisión personal tras completar un ciclo, y destacó la conexión emocional con el club, los jugadores y la afición, a quienes agradeció el apoyo durante su estancia.

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, calificó su etapa como transformadora para la institución, mientras que la directiva resaltó su impacto en la evolución deportiva del equipo y su influencia en el estilo de juego del fútbol inglés.

Por su parte, el director ejecutivo Ferran Soriano destacó la consistencia competitiva del proyecto durante la última década y el legado de éxitos alcanzado bajo su dirección.

Guardiola dirigirá su último partido con el club este domingo frente al Aston Villa, cerrando así una etapa en la que acumuló 593 encuentros al mando del equipo.

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