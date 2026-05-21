La inesperada convocatoria de Neymar al Mundial 2026 pone presión sobre Panini y su álbum

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La sorpresiva inclusión de Neymar en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 terminó generando un problema inesperado para Panini, luego de que el delantero no apareciera en el álbum oficial del torneo.

Aunque durante meses se daba prácticamente por descartada la presencia del atacante brasileño en la Copa del Mundo debido a lesiones y a su ausencia en procesos recientes de la selección, el técnico Carlo Ancelotti sorprendió al incluirlo en la lista definitiva de la “Canarinha”.

Álbum oficial de Panini del Mundial 2026.

La decisión provocó entusiasmo entre aficionados brasileños, pero también abrió una nueva polémica cuando coleccionistas comenzaron a notar que Neymar no figura entre las estampas oficiales del álbum mundialista.

Panini explica por qué Neymar no fue incluido

Tras las críticas en redes sociales, directivos de Panini aclararon que las plantillas utilizadas para imprimir el álbum se cerraron meses antes del torneo, cuando todavía no existían señales claras de un regreso de Neymar a la selección brasileña.

Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, explicó que la convocatoria tomó por sorpresa incluso a la compañía, debido a que Ancelotti no había utilizado previamente al futbolista en convocatorias oficiales.

La editorial señaló que el proceso de impresión y distribución global obliga a definir las listas con bastante anticipación, por lo que cambios de última hora como el caso de Neymar son difíciles de incorporar en la edición inicial.

Con Neymar oficialmente dentro del Mundial 2026, la discusión ya no gira sobre su convocatoria, sino sobre si Panini lanzará o no una estampita especial del jugador.

La compañía dejó abierta esa posibilidad y recordó que en anteriores torneos se han publicado paquetes adicionales con cromos actualizados de futbolistas que terminaron entrando a las listas definitivas.

La eventual aparición de una estampilla especial de Neymar ya genera expectativa entre fanáticos y coleccionistas, quienes consideran que sería una de las más buscadas de toda la colección.

Neymar disputará otro Mundial con Brasil

El delantero del Santos FC afrontará en 2026 su cuarta Copa del Mundo con Brasil y buscará conquistar el único gran título que aún falta en su carrera.

Pese a los cuestionamientos por su estado físico, Neymar continúa siendo una de las figuras más mediáticas e influyentes del fútbol brasileño, situación que ahora también convirtió su ausencia en el álbum en una de las mayores polémicas previas al torneo.

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