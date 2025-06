Cuando el verbum lidera

Por Ismael Cala

En mis casi cinco décadas como comunicador, he aprendido que una idea mal expresada puede morir en silencio, mientras que una palabra bien dicha puede cambiar el rumbo de una vida, de una empresa… o de una nación.

En un mundo cada vez más ruidoso y saturado de contenido, la oratoria no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia y trascendencia. Ya no basta con tener talento, experiencia o incluso un propósito. Si no sabes comunicarlo, es como si no existiera. El liderazgo del siglo XXI se ejerce con la voz, con la historia que cuentas y, sobre todo, con la forma en que la cuentas.

Lo veo a diario en empresarios brillantes que no logran movilizar a sus equipos. En jóvenes con ideas revolucionarias que se quedan atrapadas en la timidez. En líderes con corazón que no encuentran cómo traducir su visión en palabras que inspiren acción. Y es que, más allá de los títulos o las métricas, lo que nos hace memorables no es lo que hacemos, sino cómo lo comunicamos.

Y aquí es donde la oratoria se convierte en un acto de servicio. Hablar bien no es hablar bonito; es hablar con propósito, con claridad y con presencia. Es usar la voz no solo para transmitir datos, sino para despertar emociones, generar confianza y provocar transformación.

Una respiración consciente, una pausa estratégica, una frase de poder bien elegida… No son trucos, son recursos que revelan el alma del mensaje. Porque cuando hablamos desde el centro, el otro lo siente. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos hoy: un liderazgo que no impone, sino que influye; que no grita, sino que inspira.

No es casual que la palabra Verbum provenga del latín y signifique “palabra”. Porque en cada palabra habita un mundo, y en cada voz entrenada, un posible punto de inflexión para quien la escucha.

Si alguna vez sentiste que tenías algo importante que decir y no supiste cómo, si alguna vez el miedo te robó la palabra en el momento clave, déjame decirte algo: no estás solo. Todos comenzamos temblando. La diferencia está en no quedarse ahí.

Porque, al final del día, no hay mayor herramienta de impacto que una voz que ha aprendido a decir lo correcto, en el momento justo, desde el lugar más auténtico.

Y tú, ¿ya descubriste el poder que hay en tu voz?

