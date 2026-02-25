Cuatro años bajo régimen de excepción: Asamblea aprueba la 48.ª prórroga

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó una nueva extensión del régimen de excepción, que se mantiene vigente en El Salvador desde marzo de 2022. Con esta decisión, la medida cumplirá cuatro años de aplicación continua el próximo mes.

La 48.ª prórroga del decreto 333 fue aprobada con 57 votos a favor y uno en contra. La ampliación entrará en vigencia el 2 de marzo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. Desde su implementación, el régimen ha permitido la captura de más de 91,000 personas vinculadas a estructuras criminales, según datos del Ministerio de Seguridad.

El decreto mantiene la suspensión de tres garantías constitucionales: la obligación de informar al detenido sobre los motivos de su arresto y su derecho a defensa; el límite de 72 horas para la detención administrativa; y la inviolabilidad de la correspondencia. El vicepresidente Félix Ulloa ha señalado que actualmente solo dos derechos permanecen suspendidos.

En el pleno legislativo, diputados de Nuevas Ideas defendieron la continuidad de la medida argumentando que las pandillas “están debilitadas, pero aún existen”. La bancada de Vamos votó en contra y los diputados de Arena estuvieron ausentes.

Durante el debate, el diputado Christian Guevara advirtió que suspender el régimen representaría un riesgo de reorganización de estructuras criminales. Por su parte, el Ministerio de Seguridad justificó la solicitud de prórroga por la “persistencia de vínculos transnacionales” y por intentos de grupos remanentes de retomar actividades delictivas.

Organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal han reiterado denuncias de capturas arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. El Gobierno, sin embargo, sostiene que se han liberado más de 8,000 personas que demostraron no tener vínculos con pandillas y que continúa afinando los mecanismos para reducir errores.

Con esta nueva extensión, el régimen de excepción se encamina a su cuarto año consecutivo, marcando uno de los periodos más prolongados de suspensión de derechos constitucionales en la historia reciente del país.

