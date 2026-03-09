Cumpliendo la promesa de convertir El Mozote en “ciudad modelo para América Latina”

En cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), está transformando por completo el caserío El Mozote para convertirlo en una “ciudad modelo para América Latina”.

Las cuadrillas de la DOM inician este lunes 9 de marzo los trabajos de transformación de la calle principal que conecta la plaza de este histórico lugar de Morazán Norte. Debido a esto la vía estará temporalmente cerrada para el paso vehicular por lo que se deberán utilizar calles aledañas que conectan a la colonia Santa Sofía y al caserío Ranchería.

Entre las 6:00am a 6:00pm esta vía tendrá paso controlado y cerrado totalmente el acceso a la clínica, el polideportivo, escuela de la zona y al parque. Estos puntos tendrán vías alternas debidamente señalizadas para su acceso.

Estas obras forman parte de la transformación de 1.8 kilómetros de las calles del casco urbano las cuales nunca fueron intervenidas por pasados gobiernos. En la vía principal, que tendrá un ancho promedio de 6 metros se realizan trabajos de excavaciones para instalación de tuberías de aguas lluvias, tuberías de aguas negras, tuberías de agua potable, migración del cableado eléctrico a subterráneo y de telecomunicaciones.

Se instalarán más de 4,312 metros de ductería para pozos, acometidas de media y baja tensión, pozos y transiciones para telecomunicaciones. Para el manejo de aguas negras se instalarán 2,398 metros de tubería de 8, 15 y 24 pulgadas. Entre algunas obras adicionales está: un sistema colector de aguas lluvias, de pozos y cajas tragantes, también la reubicación de tuberías de agua potable y cordón cuneta.

Una vez terminados esos trabajos se colocará una capa de 20 centímetros de una base granular que incluye geotextil, no tejido, y geomalla para una mayor firmeza del suelo, una base de suelo cemento de 20 centímetros y finalmente una carpeta asfáltica de 7.5 centímetros. Otras cuatro vías aledañas, también de superficie de asfalto, están en su etapa final de construcción.

Este es uno de los 15 proyectos que está ejecutando la DOM en El Mozote, de los cuales en la primera fase ya se entregó la remodelada plaza memorial, el jardín de niños y la parroquia, mientras que en la segunda fase se inauguró un polideportivo deportivo, la sede de la Policía Montada, un salón de usos múltiples de la parroquia y una planta de tratamiento de aguas negras.

Las cuadrillas además avanzan en la construcción del edificio del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), un anfiteatro, una plaza comercial y gastronómica, una clínica geriátrica y Club del Adulto Mayor.

También se ejecutan otros 16 kilómetros de mejoramientos viales en cantones Jocote Amarillo, Ranchería, La Guacamaya, El Pinalito, La Laguna, colonia Alto Miro del cantón Cerro Pando, caserío Los Toriles y el caserío El Potrero del cantón La Joya.

