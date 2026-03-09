Modernizan sistema de agua potable para brindar un servicio de calidad en Tonacatepeque

El sistema de agua potable número 16 finalizado por la Dirección de Obras Municipales ha sido entregado en el Distrito Italia en Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este, para abastecer con agua segura y de forma permanente a más de 19,200 habitantes.

Con esta iniciativa, la DOM garantiza un servicio con mejores estándares de calidad, cantidad y continuidad, mediante la construcción de infraestructura civil, hidráulica y electromecánica.

Los trabajos se desarrollaron a partir de la existencia de un pozo de 193 metros de profundidad y su red de distribución. Los técnicos de la DOM instalaron una bomba sumergible trifásica de 60 caballos de fuerza en el pozo para la extracción de 200 galones de agua por minuto.

Conectaron dos motores trifásicos de 30 caballos de fuerza junto a equipos de rebombeo tipo turbina vertical y turbina para mover un caudal de 200 galones por minuto desde la cisterna al tanque de distribución, construcción de una planta de tratamiento y purificación, una subestación eléctrica trifásica de 150 KVA con todas sus protecciones, acometidas para los equipos de rebombeo como elementos eléctricos, equipo de bombeo y accesorios hidráulicos, así como el revestimiento del pozo.

Adicionalmente, se construyeron muros tapiales en el perímetro del tanque, se reinstaló el portón de acceso y se edificaron gradas para facilitar el ingreso. Las obras de modernización iniciaron con la limpieza y curación del pozo, así como el desmonte del terreno. Este sistema beneficiará directamente a los habitantes de las comunidades Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Xochitl, Paso Puente y colonia Distrito Italia.

A escala nacional, la DOM ejecuta alrededor de medio centenar de proyectos de agua potable, de los cuales ya ha entregado 16. Además del actual, los más recientes han sido puestos en operación en cantón Las Marías en Jocoro, Morazán Sur (7 de febrero de 2026); cantón El Cerrito en Nahuizalco, Sonsonate Norte (18 de enero de 2026); cantones San Martín y Cauta en el distrito de Guaymango, Ahuachapán Sur (25 de octubre de 2025); colonias El Tamarindo, San Julián y Residencial Jiquilisco, en Usulután Oeste (6 de septiembre de 2025); y San Bartolomé Perulapía, Cuscatlán Norte (3 de agosto de 2025), entre otros.

En Tonacatepeque, la DOM ha renovado 40 calles en dos obras viales con superficie asfáltica ejecutadas en el Distrito Italia y casco urbano del distrito, mientras avanza en la renovación total de un polideportivo, una obra que está próxima a finalizar para beneficio de todas las familias del distrito.

