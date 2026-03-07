Pronostican calor intenso y lluvias con tormentas eléctricas para este sábado

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este sábado se mantendrán las altas temperaturas en El Salvador durante el día, mientras que por la tarde y noche se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente será muy cálido en horas diurnas. En la zona oriental las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 34 y 40 grados Celsius. En el occidente oscilarían entre 30 y 35 grados, mientras que en la zona central se estiman valores entre 30 y 36 grados.

Las autoridades indicaron que las primeras lluvias podrían registrarse durante la tarde en sectores de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y Morazán, donde también se prevé actividad eléctrica.

Posteriormente, durante la noche, las precipitaciones podrían desplazarse hacia áreas de La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente.

El MARN señaló que el calor persistirá en todo el país durante el día e instó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del clima y tomar las precauciones necesarias.

Compartir esta nota