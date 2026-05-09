Dar es sanar

Por Ismael Cala

Durante años nos enseñaron que el bienestar era un camino individual. Que había que enfocarse en uno mismo, en nuestros logros, en nuestras metas, en nuestra evolución personal. Pero hay una verdad más profunda —y más humana— que hoy la ciencia comienza a confirmar: no estamos diseñados solo para recibir… estamos diseñados para dar.

Existe algo que podríamos llamar una recompensa invisible del alma. Un estado que aparece cuando ayudamos a otros, cuando escuchamos de verdad, cuando extendemos la mano sin esperar nada a cambio. No es una metáfora espiritual. Es biología. Cuando damos, nuestro cerebro libera sustancias que elevan el ánimo, reducen el estrés y generan una sensación genuina de bienestar.

Pero más allá de lo químico, hay algo aún más revelador: dar nos conecta. En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fragmentado, ayudar a otros se convierte en un puente. Nos saca del aislamiento, nos devuelve al sentido, nos recuerda que no estamos solos.

En mis mentorías con mis estudiantes de Cala Academy lo veo constantemente. Personas que llegan agotadas, abrumadas, centradas en sus propios desafíos… y que comienzan a transformarse cuando cambian el foco. Cuando pasan de preguntarse “¿qué me falta?” a preguntarse “¿qué puedo ofrecer?”. Ese pequeño giro tiene un impacto profundo. Porque cuando te sabes útil, tu energía cambia. Cuando aportas, te expandes.

Y lo más hermoso es que no hacen falta grandes gestos. La ciencia es clara: los actos pequeños también cuentan. Una conversación donde escuchas de verdad. Un mensaje que acompaña. Un gesto de gratitud. Es en lo cotidiano donde se construye ese estado que eleva, que sostiene, que sana.

Tal vez la gran paradoja de la vida es esta: cuanto más damos, más recibimos. No necesariamente en forma de reconocimiento, sino en forma de sentido. De propósito. De conexión real.

Dar no es sacrificio.

Dar es recordarte quién eres.

Porque en el acto de servir, el ser humano deja de buscarse… y comienza a

encontrarse.

Dios es amor, hágase el milagro.

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