Defensoría del Consumidor reporta incumplimientos en inspecciones previas al Black Friday

Día a Día News

ElSalvador–El próximo 28 de noviembre, El Salvador se prepara para una de las jornadas comerciales más importantes del año, el Black Friday. En ese contexto, la Defensoría del Consumidor intensifica su vigilancia para garantizar que las promociones y ofertas respeten la normativa vigente y protejan los derechos de los compradores.

Desde el 3 de noviembre, la Defensoría ha realizado 373 inspecciones en distintos puntos del país, incluyendo centros comerciales, tiendas por departamento y plataformas digitales, con el fin de verificar la veracidad de las promociones, el cumplimiento de precios y la atención al consumidor. Como resultado, se detectó un 26 % de incumplimientos en estos establecimientos.

Entre los principales hallazgos se encuentran 51 casos relacionados con la falta de mecanismos adecuados para la atención y respuesta al consumidor, nueve con información incompleta o engañosa sobre promociones, y cuatro por incumplimiento de garantías establecidas. Los sectores revisados incluyen tiendas de tecnología, joyerías, calzado, accesorios, vehículos, repuestos, restaurantes y almacenes de ropa.

Además, la Defensoría realiza un monitoreo constante de más de 1,600 productos a través del portal «Compara», una herramienta que permite detectar variaciones irregulares en los precios para evitar abusos durante esta temporada comercial.

Para facilitar la denuncia de cualquier irregularidad, la institución ha reforzado sus canales de atención al público, habilitando el número telefónico 910 y el WhatsApp 7844-1482. A través de estas vías, los consumidores pueden reportar aumentos injustificados, publicidad engañosa, incumplimiento de promociones y otras vulneraciones.

Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría, explicó que las acciones de inspección continuarán después del Black Friday, con planes de supervisión para el Carnaval de San Miguel y el Cyber Monday, asegurando así una vigilancia constante en los eventos comerciales de mayor relevancia.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene su compromiso de proteger a las familias salvadoreñas, promoviendo un ambiente comercial seguro, transparente y respetuoso de los derechos de los consumidores en todo el país.

Compartir esta nota