Por Carlos Huezo

La refundación de este nuevo El Salvador, tiene elementos sustanciales importantes de analizar, desde la concientización hasta el cuido de la nación.

La memoria histórica, de dónde venimos y hacia donde vamos, es el éxodo fundamental para la construcción de una sociedad más humana , justa y próspera.

La apuesta de un modelo innovador y estratégico en los ejes de salud, educación, seguridad, infraestructura y turismo, nos convirtió en un nuevo El Salvador, en los ojos del mundo entero, pasando en tiempo exprés de ser la capital mundial del asesinato, al país más seguro del hemisferio occidental, con la visión integradora de un mandatario excepcional y comprometido con el desarrollo de este terruño.

La autonomía, el talante y la determinación concatenado de una visión basada en nuestra realidad, con nuestra propia receta, logró acabar en tiempo récord con ese flagelo pandilleril voraz, que acabo con miles y miles de compatriotas, honrrados y trabajadores, en complicidad con el partido arena y su hermano gemelo el fmln, tiñendo de sangre y terror y enlutando al pueblo salvadoreño.

Devolver la esperanza, identidad y la libertad hace ese colosal respaldo por parte de los salvadoreños al actual mandatario y el compromiso que asume Bukele para seguir transformando esta nación.

El modelo Bukele, sin duda alguna, es un éxito desde la percepción de las grandes mayorías, según reflejan las diversas mediciones, hay una cercanía y un inmenso respaldo a las diversas políticas implementadas por Bukele.

Democratizar la salud pública y gratuita para todos los salvadoreños, sin duda que ha sido una política atinada como la herramienta Doctor SV de la mano de ignauraciones de hospitales como el zacamil, nejapa y próximamente el rosales.

Es decir que las herramientas tecnológicas y consultas presenciales robustece el área de salud como nunca antes lo habíamos visto.

La inversión en educación es un hito histórico, es decir la era digital es un hecho y este gobierno lo tiene muy claro, avanzando a pasos agigantados.

Mientras vemos ese declive inminente de los pirricos opositores, enemigos de los salvadoreños de bien.

Auguste Comte con esa frase épica » Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia.»

Desde mi óptica, hilvana a la perfección con la visión y la instalación del modelo Bukele, dónde tenemos una patria más justa, equitativa y colocando esas bases robustas para la búsqueda de un desarrollo integral.

Cuidemos este nuevo El Salvador, no ha sido fácil todo lo que hemos vivido, por dicha este umbral de no retorno, cada día se fortalece más, con la claridad y el respaldo de los salvadoreños. Herbert Spencer cita:

«La educación tiene por objeto la formación del carácter.»

Recuerden que una sociedad educada, es una sociedad pensante y seguimos por esa ruta correcta, hasta lograr la patria que anhelamos.

