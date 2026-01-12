Padres deben llevar la silla infantil al usar Uber o taxis, aclara el VMT

Día a Día News

ElSalvador–El Viceministerio de Transporte (VMT) aclaró que los padres o responsables de menores son quienes deben portar la silla de retención infantil al utilizar servicios de transporte privado como Uber, Indrive o taxis. La disposición forma parte de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre que entró en vigor el 29 de diciembre de 2025 y busca reforzar la seguridad vial infantil.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que la medida no obliga a los conductores o empresas de transporte privado a incluir las sillas infantiles como parte del servicio, sino que la responsabilidad recae directamente en los padres o tutores.

“Este es un caso entre privados. Quien tiene al menor es el padre o la madre, y quien debe preocuparse de llevarlo con su silla de retención si lo sube a un vehículo, es también el responsable del niño”, indicó Reyes durante una entrevista.

El funcionario agregó que, aunque las plataformas privadas pueden ofrecer el dispositivo como valor agregado, no están legalmente obligadas a hacerlo. “Si las empresas deciden incluirlas, perfecto, pero la obligación principal es de los padres, que deben priorizar la seguridad de sus hijos”, subrayó.

La ley establece una multa de $150 para el conductor que transporte a un menor de cinco años sin silla de retención. Sin embargo, el VMT aclaró que la medida se encuentra en una fase de transición, cuyo objetivo es evitar sanciones masivas y permitir a las familias adaptarse sin presiones económicas.

“Sabemos que no se trata de una cacería, sino de un cambio progresivo que busca salvar vidas. Lo importante es generar conciencia”, explicó Reyes.

El VMT reiteró que no se exige una marca o modelo específico, siempre que la silla sea adecuada para la edad, estatura y peso del menor.

Uber e Indrive mantienen su política

Uber, a través de sus guías comunitarias, también establece que es responsabilidad del usuario llevar la silla infantil cuando viaje con niños. La plataforma señala que el conductor puede asistir en la instalación, pero tiene derecho a rechazar el viaje si no se cuenta con el dispositivo adecuado.

“Si el usuario no tiene un asiento infantil adecuado o no está de acuerdo con que lo instale, el socio conductor puede cancelar el viaje”, señala la aplicación.

Además del uso de sillas infantiles, las reformas también refuerzan el uso obligatorio de cascos certificados para motociclistas y sus acompañantes, con la misma sanción de $150 por incumplimiento. Ambas medidas, según el VMT, buscan reducir los riesgos viales y proteger la vida de los usuarios más vulnerables.

“Las reformas no buscan castigar, sino crear una cultura vial más responsable”, concluyó el viceministro.

