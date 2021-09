Denuncia el trato inhumano y violento de los migrantes haitianos por parte de los gobiernos de Estados Unidos y México

A la luz de lo que parece ser lo peor de la historia de Estados Unidos que se repite descaradamente, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la organización de derechos de los inmigrantes más grande de California, pidió a la Administración Biden que detenga de inmediato el trato inhumano de Migrantes negros que buscan refugio en la frontera entre Estados Unidos y México. Pidió al presidente Biden que cesara la deportación de familias, mujeres y niños haitianos, sin tener en cuenta el debido proceso. Exigió el fin del Título 42 de inmediato. CHIRLA pidió al gobierno mexicano que detenga las violaciones de derechos humanos de los migrantes que atraviesan su territorio y que deje de jugar el papel de pitbull haciendo cumplir las injustas y crueles leyes de inmigración de Estados Unidos.

Por favor atribuya los siguientes comentarios a Angélica Salas, Directora Ejecutiva de CHIRLA, y Arturo Viscarra, abogado de inmigración de CHIRLA y experto en asuntos migratorios internacionales con base en México.

Angelica Salas, Directora Ejecutiva de CHIRLA

“Lo que estamos viendo en la frontera contra los migrantes, especialmente hombres, mujeres y niños de ascendencia haitiana, es horrible, deplorable y, sin embargo, prevenible. La Administración Biden puede y debe poner fin al Título 42, poner fin a las deportaciones forzadas de familias haitianas enteras a una nación quebrantada, y establecer un proceso justo que permita a los migrantes su debido proceso, ya que respeta la dignidad humana y los derechos humanos Ningún gobierno que se llame a sí mismo justo y moral debe proceder a hacer cumplir mandatos injustos, crueles e ilegales.

La crisis en la frontera es de falta de corazón e imaginación. Los Estados Unidos de América son mucho más grandes que los látigos blandidos por los agentes del gobierno a caballo, la histeria xenófoba y las leyes crueles que no tienen absolutamente ningún sentido. Esto no solo evoca imágenes de abusos pasados ​​de personas negras, sino que enfáticamente no responde a la enormidad de la tragedia que enfrentan los migrantes haitianos en su país de origen. Estados Unidos debe defender sus principios ambiciosos de ser un lugar de refugio para quienes sufren, para quienes buscan seguridad en su seno y para quienes tienen esperanza en un mañana mejor. Dejemos que los corazones y las mentes abiertas prevalezcan en un momento en que una vez más el compromiso declarado de esta nación con la justicia se pone a prueba ante los ojos del mundo “.

Arturo Viscarra, Abogado de inmigración de CHIRLA con base en México

“La violencia impuesta contra los solicitantes de asilo haitianos por los gobiernos de Estados Unidos y México en las últimas semanas ha sido sistémica, no las acciones de unas pocas manzanas podridas. A veces ha sido impactante de ver, sin embargo, no es sorprendente dada la larga historia de Racismo negro en ambos países. Las deportaciones a Haití son inmorales e ilegales. No importa si Estados Unidos o México alquilan los aviones a Puerto Príncipe. No importa que muchos de los haitianos detenidos en Del Río por Estados Unidos o en Ciudad Acuña por México vivieron anteriormente en América del Sur durante años; la violencia política generalizada y el colapso del estado en Haití constituyen ‘circunstancias cambiantes’, lo que otorga a los haitianos un derecho nuevo y legal a solicitar asilo dondequiera que se encuentren.

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México deben dejar de violar flagrantemente el derecho de asilo y luego afirmar que sus acciones están protegidas por políticas y prácticas claramente ilegales, racistas y violentas. Nada justifica esto, y la historia no juzgará amablemente a Estados Unidos o México por sus acciones actuales.

El Título 42 está perjudicando a las personas y EE. UU. Lo sabe. Los migrantes haitianos están tratando de buscar refugio en los Estados Unidos siguiendo las leyes estadounidenses. A cambio, están siendo azotados, perseguidos por funcionarios del gobierno a caballo, intimidados, deportados y vilipendiados por un grupo xenófobo en el Congreso. Debido a que se trata de migrantes de color, algunos pueden encontrar aceptable, justificado y no una violación grave del derecho internacional humanitario este trato cruel e inhumano a los migrantes. No es aceptable, no está justificado y es una grave afrenta al derecho internacional y a muchos valores que apreciamos. La solución de la Administración Biden hasta ahora a esta situación humanitaria es terriblemente defectuosa y debe corregir su curso de inmediato “.

