Deportaciones en EE. UU. se multiplicaron durante segundo mandato de Trump, según estudio universitario

Día a Día News

EEUU–Las deportaciones de inmigrantes desde el interior de Estados Unidos aumentaron más de cuatro veces durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California.

El informe, elaborado por el Proyecto de Datos de Deportación —una iniciativa conjunta entre la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)—, revela que los arrestos y expulsiones se dispararon entre enero y octubre de 2025, impulsados principalmente por detenciones en la vía pública.

Según el estudio, las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) experimentaron un crecimiento de más del 400 %, mientras que los arrestos callejeros aumentaron más de once veces, un comportamiento que los investigadores calificaron como “sin precedentes”.

El cambio en los criterios de detención fue clave en este aumento. ICE habría dejado de priorizar a personas con antecedentes penales, concentrándose ahora en arrestos más amplios. “Antes, las detenciones se dirigían a quienes tenían condenas o estaban en registros. Ahora, parece que arrestan a cualquiera que puedan”, señaló Graeme Blair, profesor de UCLA y codirector del proyecto.

Ante el incremento de capturas, el Gobierno triplicó la capacidad de los centros de detención, pero las liberaciones se redujeron drásticamente. Solo el 3 % de los detenidos fueron liberados dentro de los primeros 60 días, mientras que la tasa de deportación en ese mismo periodo pasó del 55 % al 69 %. Además, las salidas voluntarias se multiplicaron por 21, en muchos casos porque los migrantes decidieron no continuar sus procesos judiciales.

Pese al endurecimiento de las políticas, la administración Trump no alcanzó su objetivo de un millón de deportaciones anuales. El estudio, basado en datos oficiales de ICE obtenidos mediante una demanda judicial, estima que para finales de 2025 las expulsiones se habrían mantenido por debajo de las 300,000.

“Las metas numéricas no se cumplieron, pero el ritmo y el alcance de las deportaciones no tienen precedentes en lo que va del siglo XXI”, subrayó Blair.

Compartir esta nota