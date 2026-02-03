Honduras declara emergencia nacional en salud

Día a Día News

ElSalvador–El Congreso Nacional de Honduras declaró este lunes la emergencia nacional en el sistema de salud pública, con el objetivo de reducir la mora quirúrgica y resolver el desabastecimiento de medicamentos que afecta a los hospitales del país.

La decisión forma parte de la nueva Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, que tendrá vigencia hasta 2027 y podrá prorrogarse a solicitud del Ejecutivo. La normativa fue impulsada por el diputado oficialista Kilvett Bertrand y aprobada con dispensa de dos debates.

El presidente Nasry “Tito” Asfura solicitó el respaldo del Congreso al considerar que la medida permitirá dar una respuesta inmediata a los más de 13,000 pacientes que permanecen en lista de espera para cirugías y que enfrentan dificultades por la escasez de fármacos.

La ley autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones directas de personal médico y administrativo, firmar fideicomisos y establecer convenios con entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, con el fin de acelerar la adquisición de medicamentos y equipos médicos.

Mientras los diputados del Partido Nacional defendieron la medida como una acción necesaria para atender la emergencia sanitaria, legisladores del partido Libertad y Refundación (Libre) expresaron reservas sobre el uso de fondos y posibles riesgos de privatización. En tanto, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, respaldó la ley, pero pidió transparencia en la ejecución de los recursos.

La normativa también contempla la ampliación de jornadas laborales del personal de salud, garantizando el respeto a sus derechos, y busca garantizar el abastecimiento en los 18 departamentos del país a través de mecanismos financieros especiales.

Compartir esta nota