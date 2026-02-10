Corte autoriza a Trump eliminar TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

Día a Día News

EEUU–Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó a la Administración del presidente Donald Trump a continuar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 60,000 migrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, quienes quedarían expuestos a procesos de deportación.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Noveno Circuito con sede en San Francisco, revierte la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para poner fin al programa en esos países.

De acuerdo con la resolución, el tribunal consideró que el Gobierno “probablemente podrá demostrar” que la corte de distrito carecía de jurisdicción para frenar la decisión de Noem, y que la funcionaria presentó motivos legítimos para justificar la cancelación del TPS.

El panel, integrado por los jueces Michael Hawkins, Consuelo Callahan y Eric Miller, indicó que su decisión se basó en precedentes del Tribunal Supremo, que en ocasiones anteriores suspendió órdenes judiciales que impedían eliminar el TPS para nacionales de Venezuela.

Los magistrados señalaron que, aunque los demandantes advirtieron que la pérdida del estatus podría derivar en deportaciones, desempleo o separación familiar, el Gobierno tiene derecho a implementar su política migratoria.

Con esta decisión, la Corte suspende temporalmente la orden que había anulado el fin del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, mientras continúa el proceso de apelación.

La medida favorece al Ejecutivo estadounidense, que busca retirar las protecciones migratorias a unos 50,000 hondureños, 7,000 nepalíes y 3,000 nicaragüenses. Según el fallo, el objetivo del Gobierno es avanzar en una política que podría extender la cancelación del TPS a otros países incluidos en el programa.

El TPS, creado hace más de tres décadas, permite a miles de personas de naciones afectadas por conflictos o desastres naturales residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Durante años, las renovaciones del programa habían sido constantes ante la persistencia de las causas que motivaron su creación.

