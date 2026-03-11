Mié. Mar 11th, 2026

El Salvador

Desarticulan estructura de narcomenudeo que operaba en el oriente del país

Mar 11, 2026 #El Salvador, #FGR, #la Unión, #Morazán, #Narcomenudeo, #Narcotráfico, #operativo policial, #PNC, #San Miguel, #Seguridad

ElSalvador–Un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en distintos puntos del oriente de El Salvador.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se ejecutó tras aproximadamente un año de investigación, periodo en el que se logró identificar a los integrantes de la red y las funciones que desempeñaban dentro de la estructura.

Las indagaciones establecieron que entre los involucrados había personas encargadas de abastecer la droga y otros que se dedicaban a redistribuirla en diferentes sectores de los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.

Durante el operativo, las autoridades incautaron porciones de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que serán incorporados al proceso investigativo.

La Fiscalía informó que los detenidos serán procesados por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

