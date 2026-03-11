Mié. Mar 11th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Turista estadounidense fallece en el cráter del volcán de Santa Ana

Mar 11, 2026 #El Salvador, #emergencia en volcán, #Politur, #Protección Civil El Salvador, #Santa Ana, #turista fallecido, #volcán de Santa Ana, #volcán Ilamatepec

Día a Día News

ElSalvador–Un turista de nacionalidad estadounidense falleció en el cráter del volcán de Santa Ana, también conocido como Volcán Ilamatepec, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, según reportes preliminares de las autoridades.

El hecho fue atendido por elementos del Equipo Táctico de Protección Civil y elementos de la Segunda Brigada de Infantería, quienes trabajaron en coordinación con personal de la Policía de Turismo (Politur) y del Sistema Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la información oficial, las instituciones realizaron durante la tarde las labores de recuperación del cuerpo en la zona del cráter del volcán.

Las autoridades indicaron que, pese a los intentos de brindarle atención en el lugar, la persona ya no presentaba signos vitales.

El volcán de Santa Ana es uno de los destinos turísticos más visitados del país y forma parte del complejo volcánico ubicado en el departamento de Santa Ana.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Desarticulan estructura de narcomenudeo que operaba en el oriente del país

Mar 11, 2026
El Salvador

El Salvador y EE. UU. firman acuerdo para cooperación en desarrollo de energía nuclear

Mar 11, 2026
El Salvador

ANDA suspenderá el servicio de agua este jueves en sectores de San Salvador Centro por mantenimiento eléctrico

Mar 10, 2026
error: Contenido protegido