Desarticulan red que estafaba y sustraía dinero de cuentas tras hacerse pasar por extranjeros en redes

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en el desmantelamiento de una supuesta estructura dedicada al hurto de dinero mediante el uso de medios informáticos.

Las acciones se realizaron durante la madrugada de este jueves en varios puntos del país, con el objetivo de capturar a los presuntos integrantes de la red que utilizaba plataformas digitales para estafar a sus víctimas.

Los procedimientos policiales y fiscales se ejecutaron en diversos distritos a nivel nacional, incluyendo: Jiquilisco (Usulután Oeste), Quezaltepeque (La Libertad Norte), Apopa (San Salvador Oeste) y Coatepeque (Santa Ana Este).

Según el reporte oficial de la FGR, durante los registros se incautaron múltiples elementos que estarían relacionados con las actividades ilícitas de la red.

Entre el material decomisado se encuentran teléfonos celulares, equipos de cómputo, memorias USB, tarjetas bancarias y diversos documentos que, de acuerdo con la institución, servirán como sustento para las investigaciones en curso. No se detalló la cantidad de personas que fueron detenidas en el marco de estos operativos.

La investigación de la FGR detalla el modus operandi de los implicados, la estructura utilizaba redes sociales para contactar a sus víctimas, haciéndose pasar por extranjeros y ofreciendo la adquisición de bienes o servicios.

Una vez que lograban establecer contacto y obtener la confianza de las víctimas a través del engaño, el objetivo principal era la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias. Para ello, accedían a los datos bancarios personales con el fin de sustraer los ahorros de los afectados.

La Fiscalía detalló que en uno de los casos, una de las personas afectadas había publicado un anuncio para la venta de un vehículo, uno de los acusados la contactó, simulando ser un comprador interesado que se encontraba fuera del país. Al concretar un acuerdo, el presunto estafador le solicitó datos personales a la víctima y le envió un enlace digital, supuestamente para completar la transacción de compra.

Momentos después de haber proporcionado sus datos y de interactuar con el enlace, la víctima comenzó a recibir notificaciones de múltiples transferencias no autorizadas, realizadas desde su cuenta bancaria hacia cuentas que le eran totalmente desconocidas.

La FGR informó que todas las personas capturadas en relación con este caso serán puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y procesadas por el delito de hurto por medios informáticos.

