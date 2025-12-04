UES reconoce a estudiante por destacar en programa internacional de la NASA

Día a Día News

ElSalvador–Ángela Verónica Pineda Miranda, estudiante de tercer año de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador (UES), recibió un reconocimiento institucional por su destacada participación en el International Air and Space Program 2025, organizado por la NASA, donde obtuvo el segundo lugar con su proyecto “Sistema autónomo de drones con micropropulsores”.

El acto de entrega estuvo encabezado por el rector M.Sc. Juan Rosa Quintanilla, acompañado por autoridades universitarias, durante la sesión plenaria del Consejo Universitario. Quintanilla resaltó el esfuerzo de la UES para posicionarse internacionalmente, pese a las limitaciones financieras, y señaló que Ángela es ejemplo del compromiso y potencial del estudiantado.

El proyecto galardonado propone un dron equipado con cuatro sensores y micropropulsores en lugar de aspas, diseñado para inspeccionar posibles daños en naves espaciales provocados por meteoritos. Esta tecnología busca evitar que los astronautas tengan que exponerse a riesgos durante estas revisiones, aportando una solución innovadora a la exploración espacial.

Durante su participación, del 8 al 16 de noviembre en Houston, Estados Unidos, Ángela tuvo la oportunidad de formarse en entrenamientos de simulación de gravedad cero, operaciones bajo el agua y pilotaje de aviones con pilotos profesionales. Además, compartió experiencias con astronautas, entre ellos Frank Rubio.

Este programa educativo de alto nivel reúne a estudiantes de diferentes países para desarrollar propuestas tecnológicas aplicables a la industria aeroespacial, fortaleciendo sus capacidades en un entorno profesional.

Ángela manifestó que su experiencia fue única y enriquecedora, y espera poder participar en futuras ediciones del programa y continuar su formación en el área aeroespacial.

