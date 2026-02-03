Descenderán aún más las temperaturas esta semana por influencia de los Vientos Nortes

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador experimentará un nuevo descenso en las temperaturas esta semana, acompañado de vientos fuertes, según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El fenómeno se intensificará entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, con mínimas de hasta 3 °C en zonas montañosas.

El informe especial detalla que las madrugadas más frías se registrarán en áreas altas, donde el termómetro podría oscilar entre los 3 y 12 °C. En valles interiores se prevén temperaturas entre 15 y 19 °C, mientras que en el litoral rondarán los 20 y 22 °C.

El MARN anticipa que, a partir del jueves, se desarrollará otro evento de vientos del norte que podría extender el descenso térmico hasta el fin de semana. Para este martes se espera un cielo despejado a poco nublado, sin lluvias, y vientos entre 8 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

El miércoles persistirá el ambiente seco y fresco, con vientos del este que alcanzarán velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h. El Observatorio indicó que mantiene vigilancia constante sobre el sistema “para informar de manera oportuna sobre cualquier cambio significativo”.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar quemas agrícolas y tomar precauciones ante los vientos fuertes. Además, instan a pescadores y personas que realizan actividades marítimas o aéreas a evaluar las condiciones climáticas antes de operar.

