Inicio del año escolar 2026

Por Carlo Huezo / Sociólogo

Hoy arranco el año escolar en el sector público, un 2026 que marca un hito histórico, dónde podemos ver una equidad educativa en el sector estudiantil.

La democratización de la educación en nuestro país, es producto de la visión pluralista del actual mandatario en la inversión de herramientas tecnológicas sustanciales para la vida.

La entrega de tablets y laptops a nuestros niños, acompañados de sus útiles, zapatos y uniformes, reafirma el compromiso del mandatario, concatenándolo con la reparación histórica de escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional y la inversión colosal al sistema educativo. Nelson Mandela en su épica frase lo decía: «Invertir en educación es invertir en el futuro.» Sin duda acuña dicha frase con la visión del mandatario Bukele.

Sin embargo, hay una pieza fundamental en el rompecabezas y es el compromiso del magisterio de estar a la vanguardia de los desafíos del sistema educativo, para formar estudiantes competentes y por ende una mejor sociedad y ese es el llamado a los buenos docentes, no a los gremialistas gangueros sino a los que anhelan una sociedad diferente.

Ahora la balanza está equilibrada, estudio para las personas que desean ser de bien en todos los escalones y de manera gratuita y leyes de no tolerancia, para los que no quieran ser personas productivas para nuestra sociedad.

Gracias a estas políticas integrales que no necesitaron de ideologías, adoctrinamientos y menos dogmatismo, simplemente de la voluntad de querer escribir una página gloriosa en la refundación de este nuevo El Salvador.

Sin duda los reaccionarios, mejor conocidos como minilandia, seguirán tergiversando, desinformando, incitando al odio, pero tenemos un pueblo inteligente, que sigue y seguirá respaldando las políticas integrales.

Y esto gracias a la visión de un mandatario que nos devolvió la libertad y nuestra identidad, educación de calidad y gratuita y sin duda alguna, pronto también vendrá ese milagro económico que tanto anhelamos, ahora se cumple esa frase que con esfuerzo y dedicación se ha vuelto una realidad, lo público debe ser mejor que lo privado.

Este nuevo El Salvador vale la pena.

