Dos cajeras procesadas por retiros no autorizados en cuentas bancarias

Feb 3, 2026 #Cajeras, #Cuentas bancarias, #Extracción, #Fraude, #Proceso judicial

ElSalvador–El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió enviar a la etapa de instrucción el proceso penal contra Ingrid Liseth P. L., de 23 años, y Brenda Yamileth E. C., de 26, acusadas del delito de fraude informático en perjuicio de cuatro clientes de una entidad bancaria.

La jueza a cargo impuso medidas sustitutivas a la detención, entre ellas mantener su residencia actual, presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango y una restricción migratoria. Además, deberán pagar una caución económica de $200 cada una para continuar el proceso en libertad.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, periodo en el que ambas trabajaban como cajeras. Durante ese tiempo, habrían efectuado retiros de dinero sin autorización de las cuentas de cuatro cuentahabientes y movido fondos entre cuentas para disimular los faltantes.

Las dos imputadas fueron capturadas la semana pasada en sus lugares de trabajo y seguirán vinculadas al proceso mientras se desarrolla la fase de instrucción.

