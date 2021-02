Descubren que Celia Cruz tenía raíces africanas

Las raíces africanas de la fallecida cantante, Celia Cruz, conocida por muchos por sus éxitos de “La Guarachera de Cuba” y la “Reina de la salsa” se remontan hasta la comunidad Balanta, de Guinea Bissau, una de las mayores etnias que también ha dotado de una lengua a ese país, así lo reveló la empresa African Ancestry.

La empresa utilizó su prueba de ascendencia MatriClan® para rastrear la línea materna de Celia Cruz hasta la comunidad Balanta de Guinea-Bisáu y así poder honrarla, Celia Cody, sobrina y tocaya de Cruz, ofreció su ADN a través de un simple hisopado en la mejilla.

“Para nosotros, es un momento emocionante porque Celia Cruz adoptó plenamente su herencia africana en su vida y su música, lo que es bastante innovador para su época”, expresó la presidenta y cofundadora de AfricanAncestry.com, Gina Paige.

“Nos enorgullece apoyar a la creciente cantidad de personas de Latinoamérica, el Caribe, Canadá, etc., que acuden a nosotros para agregar raíces africanas a sus identidades, y leyendas como Cruz abrieron este camino” añadió Paige.

La empresa se dedica a la búsqueda ancestral a través del ADN como parte de la campaña Remember Who You Are.

Los registros muestran que casi 600,000 africanos esclavizados fueron llevados a Cuba durante el comercio transatlántico de esclavos. Nacida en La Habana, Cruz en general incorporaba las influencias de la tribu Yoruba en su trabajo como una intrépida muestra de su orgullo africano.

“Ahora sabemos que ella pertenece a la comunidad Balanta (conocida como “aquellos que resisten”) y nos enorgullece celebrar su legado de esta manera sin precedentes”, afirmó Paige.