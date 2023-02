Descubrimiento: Análisis de sangre que detecta los misterios del cáncer de próstata

Escucha este artículo Escucha este artículo

Investigadores de Cedars-Sinai en cáncer crean una prueba no invasiva que detecta incluso los elementos traza de la enfermedad y si la enfermedad de un paciente se ha propagado

Investigadores de Cedars-Sinai Cancer han desarrollado una nueva prueba basada en nanotecnología que puede detectar y perfilar los cánceres de próstata, incluso en cantidades microscópicas. Su trabajo, publicado en la revista nanotoday revisada por pares, sugiere que esta prueba de «biopsia líquida» podría evitar a muchos pacientes efectos secundarios innecesarios relacionados con el tratamiento, dirigiéndolos en cambio a terapias efectivas que podrían prolongar sus vidas.

“Esta investigación revolucionará la biopsia líquida en el cáncer de próstata”, comentó el Dr. Edwin Posadas, director médico del Urologic Oncology Program y codirector del Programa de Terapéutica Experimental en Cedars-Sinai Cancer. “La prueba es rápida, mínimamente invasiva y rentable, y abre un nuevo conjunto de herramientas que nos ayudarán a optimizar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata”.

El cáncer de próstata, una glándula del tamaño de una nuez justo debajo de la vejiga, es el cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer entre los hombres estadounidenses.

La prueba desarrollada por Posadas y los coinvestigadores aísla y caracteriza vesículas extracelulares, también llamadas EV (Extracellular Vesicles por sus siglas en inglés), a partir de muestras de sangre. Los vehículos eléctricos son paquetes microscópicos de proteínas y material genético que se desprenden de las células. El ensayo de puntuación digital EV (EV Digital Scoring Assay) puede extraer estos paquetes EV de la sangre con una eficiencia sin precedentes y analizarlos de una manera más rápida que cualquier prueba disponible actualmente.

Los investigadores analizaron muestras de sangre de 40 pacientes con cáncer de próstata y descubrieron que la prueba podía distinguir el cáncer localizado en la próstata del cáncer que se había diseminado a otras partes del cuerpo.

Posadas prevé que esta prueba se utilice para ayudar a los pacientes a quienes se les extirpa la glándula prostática y luego experimentan un aumento en los niveles de antígeno prostático específico (PSA) en la sangre. Esto sucede en alrededor del 30 % de los pacientes posquirúrgicos, y los niveles elevados de PSA pueden indicar una recurrencia del cáncer.

Si ha quedado un remanente del cáncer en el lecho de la próstata, donde una vez estuvo la glándula prostática, Posadas dijo que la radioterapia enfocada puede curar la enfermedad o retrasar la progresión. Pero ese tratamiento no está exento de riesgos.

“La vejiga y el recto están cerca del lecho de la próstata y pueden dañarse durante el curso de la radioterapia”, dijo Posadas. “El riesgo solo vale la pena si un hombre se va a beneficiar”.

Si los depósitos microscópicos de cáncer se han diseminado fuera del área de la próstata, la radioterapia enfocada no evitará la progresión de la enfermedad. Estos depósitos, llamados micrometástasis, no siempre son detectables, incluso a través de las imágenes más avanzadas, pero los investigadores pudieron detectarlos mediante la prueba EV.

“Esto permitiría a muchos pacientes evitar los daños potenciales de la radiación que no está dirigida a su enfermedad y, en cambio, recibir una terapia sistémica que podría retrasar la progresión de la enfermedad”, afirmó Posadas.

En estudios de casos retrospectivos, los investigadores analizaron muestras de sangre extraídas a lo largo del tiempo de tres pacientes con cáncer de próstata, incluido un paciente que se había sometido a tratamientos de radiación focalizada.

“En el momento en que estaba siendo tratado, me preocupaba que no se estuviera beneficiando”, dijo Posadas. “Y los resultados de las pruebas reflejaron su comportamiento clínico y mostraron que, de hecho, los tratamientos no fueron efectivos porque tenía una enfermedad micrometastásica”.

La prueba es la más reciente de una serie de años de avances de Cedars-Sinai Cancer que involucran EV´s. Posadas dijo que también podría adaptarse para guiar el tratamiento a medida que las terapias contra el cáncer de próstata se enfocan más en el nivel molecular y, en última instancia, prolongan la vida de los pacientes. Posadas y su equipo de investigadores ahora están trabajando para perfeccionar aún más la prueba para que pueda estudiarse con mayor detalle.

Este tipo de biopsia líquida, junto con innovaciones como nuestra iniciativa Molecular Twin, es clave para la medicina de precisión de próxima generación que representa la última frontera en el tratamiento del cáncer”, afirmó Dan Theodorescu, MD, PhD, director de Cedars-Sinai Cancer y distinguido Presidente de PHASE ONE. “El tipo de progreso que estamos logrando solo es posible en una institución como Cedars-Sinai Cancer, donde tenemos pacientes, médicos, científicos y mentes de ingeniería creativa que convergen como una unidad para abordar los problemas más desafiantes del cáncer”.

Posadas y el equipo tienen como objetivo trabajar con socios locales y nacionales y esperan ver que la prueba entre en una amplia práctica clínica en un futuro cercano.

Financiamiento: Este trabajo cuenta con el apoyo de las subvenciones del Departamento de Defensa PC180192, PC171066 y PC190482; y subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud R01 CA218356, U01 CA198900, P01 CA233452, R01 CA255727, R01 CA253651, R01 CA246304, U01 EB026421, R21 CA240887 y R21 CA235340); y por fondos de desarrollo de Cedars-Sinai Cancer.

