Bukele y su familia encienden el árbol navideño en Casa Presidencial y envía mensaje de unidad

Día a Día News

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele, junto a la primera dama Gabriela de Bukele y sus hijas, Layla y Aminah, encabezó la noche del 23 de diciembre el tradicional encendido del árbol de Navidad en Casa Presidencial, durante una ceremonia transmitida en cadena nacional.

El evento, que reunió a personajes típicos de la temporada como Santa Claus, la Galleta de Jengibre y duendes, simbolizó el inicio oficial de las celebraciones navideñas en la sede del Ejecutivo. La hija mayor del mandatario, Layla, tuvo a su cargo el encendido del árbol, uno de los momentos más esperados de la velada.

Durante su mensaje, el presidente Bukele instó a los salvadoreños a celebrar la Navidad con espíritu de unión y gratitud, destacando la importancia de valorar los logros alcanzados como nación.

“Estamos en la víspera de Navidad y con ella llega un momento para dar gracias a Dios. Este ha sido un año bueno, que nos enseñó que cuando nos apoyamos, las cosas salen mejor”, expresó el mandatario.

Bukele agradeció a quienes, según dijo, “hacen lo mejor que pueden cada día”, y reafirmó que el país atraviesa una etapa de tranquilidad y esperanza gracias al esfuerzo conjunto de la población y al trabajo institucional.

El presidente también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de reflexión y optimismo: “Que esta Navidad nos encuentre cerca de nuestros seres queridos, valorando lo que tenemos y cuidando lo que hemos construido juntos. Que sea un tiempo para compartir con tranquilidad y en paz, mirando el próximo año con esperanza. ¡Feliz Navidad!”.

El acto cerró con un mensaje de unidad familiar y de compromiso con el futuro del país, desde Casa Presidencial, Bukele subrayó que el verdadero sentido de la Navidad está en la convivencia y el amor al prójimo, invitando a los salvadoreños a mantener vivo ese espíritu durante las fiestas y el año venidero.

