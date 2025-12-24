Mié. Dic 24th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Bukele y su familia encienden el árbol navideño en Casa Presidencial y envía mensaje de unidad

Dic 24, 2025 #Árbol Navideño, #Casa Presidencial, #El Salvador, #Encendido, #Mensaje, #Nayib Bukele, #Primera Dama

Día a Día News

ElSalvador–El presidente Nayib Bukele, junto a la primera dama Gabriela de Bukele y sus hijas, Layla y Aminah, encabezó la noche del 23 de diciembre el tradicional encendido del árbol de Navidad en Casa Presidencial, durante una ceremonia transmitida en cadena nacional.

El evento, que reunió a personajes típicos de la temporada como Santa Claus, la Galleta de Jengibre y duendes, simbolizó el inicio oficial de las celebraciones navideñas en la sede del Ejecutivo. La hija mayor del mandatario, Layla, tuvo a su cargo el encendido del árbol, uno de los momentos más esperados de la velada.

Durante su mensaje, el presidente Bukele instó a los salvadoreños a celebrar la Navidad con espíritu de unión y gratitud, destacando la importancia de valorar los logros alcanzados como nación.

“Estamos en la víspera de Navidad y con ella llega un momento para dar gracias a Dios. Este ha sido un año bueno, que nos enseñó que cuando nos apoyamos, las cosas salen mejor”, expresó el mandatario.

Bukele agradeció a quienes, según dijo, “hacen lo mejor que pueden cada día”, y reafirmó que el país atraviesa una etapa de tranquilidad y esperanza gracias al esfuerzo conjunto de la población y al trabajo institucional.

El presidente también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de reflexión y optimismo: “Que esta Navidad nos encuentre cerca de nuestros seres queridos, valorando lo que tenemos y cuidando lo que hemos construido juntos. Que sea un tiempo para compartir con tranquilidad y en paz, mirando el próximo año con esperanza. ¡Feliz Navidad!”.

El acto cerró con un mensaje de unidad familiar y de compromiso con el futuro del país, desde Casa Presidencial, Bukele subrayó que el verdadero sentido de la Navidad está en la convivencia y el amor al prójimo, invitando a los salvadoreños a mantener vivo ese espíritu durante las fiestas y el año venidero.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Asamblea Legislativa aprueba la prórroga número 46 del régimen de excepción

Dic 24, 2025
El Salvador

Despidos masivos en el Hospital Rosales generan incertidumbre entre personal de salud

Dic 24, 2025
El Salvador

AES El Salvador fortalece y expande su red eléctrica durante el 2025

Dic 24, 2025
error: Contenido protegido