Detienen a 130 migrantes en operativo federal en Charlotte, Carolina del Norte

EEUU–Un operativo migratorio federal llevado a cabo en Charlotte, Carolina del Norte, dejó como saldo la detención de más de 130 personas indocumentadas en apenas dos días, lo que ha encendido la discusión sobre el manejo de la migración en Estados Unidos y su impacto en comunidades latinas, incluida la salvadoreña.

La llamada “Operación Telaraña de Charlotte”, ejecutada por la Patrulla Fronteriza y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reportó que entre los arrestados había mexicanos, hondureños y otros extranjeros sin estatus legal, a quienes se les atribuyen delitos que van desde ingreso ilegal al país hasta agresiones y pertenencia a pandillas, según declaraciones oficiales.

Fotografías difundidas por el comandante Gregory Bovino mostraron agentes federales en acción y sirvieron para justificar el operativo.

Sin embargo, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, cuestionó la versión oficial y aseguró que la mayoría de los detenidos carecen de antecedentes penales. Además, criticó duramente la forma en que se llevó a cabo el operativo, denunciando la presencia de agentes enmascarados, fuertemente armados y vehículos sin identificación que, según él, cometieron prácticas de perfilamiento racial y detuvieron arbitrariamente a ciudadanos en espacios públicos.

Esta contradicción abrió una fuerte discusión sobre la transparencia y el respeto a los derechos civiles durante los operativos migratorios, que también han generado alarma en otras ciudades con grandes comunidades latinas, como Los Ángeles y Chicago, donde despliegues similares provocaron protestas y tensión social.

El DHS ha insistido en que estas acciones buscan proteger a las comunidades estadounidenses de extranjeros con antecedentes criminales, mientras que autoridades locales intentan mitigar el miedo y la desconfianza que estos operativos generan en los migrantes, quienes a menudo temen desplazarse libremente o interactuar con instituciones públicas por riesgo a ser detenidos.

Para la diáspora salvadoreña, presente en gran parte de EE.UU., esta situación representa un desafío que va más allá del ámbito legal y afecta la convivencia social y el acceso a servicios básicos. La incertidumbre que crean estas operaciones incide en las decisiones cotidianas, desde salir a la calle hasta participar en actividades comunitarias.

Además, expertos alertan que la concentración de estos operativos en estados y ciudades con gobiernos demócratas refleja un componente político en la aplicación de las leyes migratorias, generando un ambiente de tensión que puede influir en la política migratoria nacional y local.

En este contexto, líderes comunitarios llaman a mantener un flujo constante de información clara y verificable para contrarrestar rumores y proteger a quienes podrían ser víctimas de detenciones injustificadas o discriminación.

La “Operación Telaraña” y sus consecuencias ponen en evidencia las dificultades para encontrar un equilibrio entre seguridad y derechos humanos en un país marcado por la polarización política y social en torno a la migración.

