Detienen a tres agentes de Antinarcóticos señalados de exigir dinero a un conductor durante un retén en Santa Ana

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ElSalvador–Tres elementos de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos luego de ser señalados de presuntamente exigir dinero a un conductor durante un procedimiento policial realizado en Santa Ana.

Los agentes fueron identificados como Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años; Josué Enmanuel Godínez Presa, de 31; y Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41, según informó la institución policial.

De acuerdo con la versión difundida por la PNC, el hecho ocurrió en un retén instalado sobre la carretera que conecta San Cristóbal La Frontera con Santa Ana, donde los policías interceptaron un vehículo tipo pick up.

La denuncia indica que durante la intervención los agentes habrían permitido el ingreso de un canino policial al automotor sin completar el procedimiento establecido, lo que supuestamente ocasionó daños en documentos que se encontraban dentro del vehículo.

Según el reporte oficial, cuando el conductor reclamó por lo ocurrido, los policías presuntamente le solicitaron $200 y lo habrían intimidado con posibles consecuencias legales si no entregaba el dinero.

La institución agregó que, aunque el conductor continuó su recorrido, los agentes habrían obtenido su número telefónico y posteriormente aumentado la supuesta exigencia hasta $500.

La PNC informó que los tres policías serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes y que también enfrentarán un proceso disciplinario interno. La institución señaló que continuará con la depuración de elementos involucrados en hechos ilícitos.

El caso se suma a otros procesos contra miembros de la corporación policial señalados por presuntos actos de corrupción. En junio pasado, dos agentes de la División de Tránsito fueron detenidos por una acusación relacionada con la supuesta exigencia de dinero a un conductor para devolverle las placas de su vehículo.

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