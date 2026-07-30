Tinta indeleble supera segunda evaluación técnica del TSE de cara a las elecciones de 2027

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ElSalvador–La tinta indeleble que podría utilizarse en las elecciones generales de 2027 superó la segunda evaluación técnica realizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según confirmaron representantes de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), quienes verificaron el procedimiento junto al organismo colegiado.

De acuerdo con los delegados de los distintos partidos políticos, el producto cumplió con los parámetros técnicos establecidos para garantizar que la marca permanezca en la piel y contribuya a evitar que una persona pueda votar más de una vez durante la jornada electoral.

La nueva prueba fue realizada luego de que el primer ensayo, efectuado semanas atrás, no arrojara resultados satisfactorios. En esa ocasión, un análisis del laboratorio de control de calidad de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) determinó que los frascos evaluados no contenían suficiente líquido pigmentador para humedecer adecuadamente la esponja de aplicación, lo que impidió completar la evaluación técnica.

Durante la segunda verificación, representantes de la JVE indicaron que la tinta resistió pruebas con diferentes sustancias químicas, manteniendo la marca en la piel. Además, señalaron que el procedimiento se desarrolló antes de adjudicar el contrato a la empresa que suministrará el producto para los comicios.

Miembros de la JVE destacaron que realizar estas pruebas antes de contratar al proveedor fortalece la transparencia del proceso y permite verificar que el producto cumpla con los requisitos exigidos para integrar el paquete electoral.

El TSE prevé efectuar una prueba pública adicional antes de definir la empresa que será responsable de suministrar la tinta indeleble que se utilizará en las Juntas Receptoras de Votos durante las elecciones del 28 de febrero de 2027.

La tinta indeleble forma parte de las medidas de seguridad implementadas en los procesos electorales para identificar a los ciudadanos que ya ejercieron el sufragio y reducir el riesgo de un doble voto.

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