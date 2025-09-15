Detienen al ‘Estafador de Tinder’, en Georgia

Día a Día News

EEUU–Las autoridades georgianas arrestaron este lunes en el aeropuerto de Batumi a Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat, conocido por inspirar la película de Netflix Estafador de Tinder, informó la televisión local.

La detención se efectuó en cumplimiento de una notificación de captura emitida por Interpol, según informó el Ministerio del Interior de Georgia, sin ofrecer más detalles sobre el operativo o el destino del detenido.

Leviev se hizo conocido por engañar a mujeres a través de la aplicación de citas Tinder, solicitándoles grandes sumas de dinero bajo el pretexto de financiar un estilo de vida lujoso. Diversos reportes estiman que logró recaudar alrededor de $10 millones mediante estas estafas.

El caso ha sido ampliamente documentado en medios internacionales y sirvió como base para la producción cinematográfica que retrata sus métodos y el impacto de sus engaños sobre sus víctimas.

