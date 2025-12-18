Diseño Contemporáneo con Identidad Propia

En un mercado que exige cada vez mayor precisión técnica y sensibilidad estética, la diseñadora de interiores Claudia Moreno y su firma, CM Interior Design Group, se han posicionado como referentes de innovación al fusionar la creatividad del interiorismo con el rigor de la Ingeniería del Diseño.

Desde su fundación en 2020, el estudio ha desarrollado una amplia cartera de proyectos que abarca desde locales comerciales y oficinas corporativas hasta residencias privadas, captando una clientela diversa en todo el territorio nacional gracias a un enfoque que prioriza la funcionalidad real sobre la decoración superficial.

El Valor Diferencial: Ingeniería del Diseño y Tecnología

Egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Claudia Moreno cuenta con una Maestría en Ingeniería del Diseño por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Esta especialización le permite integrar en sus servicios herramientas avanzadas como la planificación detallada y el levantamiento digital, garantizando una ejecución de obra con menos errores y mayor optimización de recursos.

«Mi formación en Ingeniería del Diseño me dio una visión más completa y estructurada: no solo desde la estética, sino desde la eficiencia, la innovación y la resolución de problemas. El uso de herramientas tecnológicas aporta claridad tanto al proceso de diseño como al cliente; reduce errores en obra y permite visualizar exactamente lo que se va a lograr», explica Claudia Moreno.

Filosofía: Diseñar desde la «Vida Real»

CM Interior Design Group nació en un momento de transformación global (2020), lo que forjó una filosofía centrada en el bienestar humano y la narrativa personal de cada cliente. Lejos de imponer estilos rígidos, la firma busca que cada espacio cuente la historia de quien lo habita.

«Mi enfoque siempre ha sido diseñar desde la vida real: cómo se vive, cómo se fluye y qué necesita cada familia o negocio. Lo que hace único al estudio es esa combinación entre estética contemporánea, calidez humana y soluciones funcionales. Me encanta trabajar con líneas limpias y materiales nobles que agregan personalidad sin recargar el ambiente», señala la fundadora.

Liderazgo y Trayectoria Académica

Además de su práctica privada, Claudia Moreno fue docente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Esta experiencia académica reforzó su perfil como una líder proactiva y colaborativa, capaz de gestionar equipos multidisciplinarios para entregar proyectos «llave en mano».

Sobre el panorama actual del diseño en el país, Claudia Moreno destaca una evolución hacia lo auténtico:

«En República Dominicana vemos una tendencia creciente hacia espacios más funcionales, minimalistas y atemporales. En CM Interior Design Group, integramos la identidad cultural de manera sutil, reinterpretando lo local desde una estética contemporánea: simple, elegante y genuina», concluye.

