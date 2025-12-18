Celeste Vilo abre camino a una nueva narrativa juvenil en la música latina

Con tan solo 12 años, la joven artista Celeste Vilo se proyecta como una de las voces emergentes más prometedoras de la nueva generación latinoamericana. Colombiana de nacimiento y actualmente radicada en Topeka, Kansas (Estados Unidos), Celeste combina talento, disciplina y sensibilidad artística en un proyecto musical que ya empieza a conquistar a públicos de todas las edades.

Actualmente, Celeste se encuentra trabajando en lo que será su primer sencillo original, una producción que promete abrir oficialmente las puertas a su carrera profesional.

Celeste Vilo no solo es un nombre artístico, sino una representación de su identidad: la unión de su nombre con las dos primeras letras de sus apellidos. Su proyecto musical nació formalmente a inicios de 2024, pero su conexión con la música viene desde sus primeros años de vida. Sus padres, quienes han sido su apoyo incondicional, notaron su pasión al verla cantar en todo momento, y desde allí han impulsado con amor y dedicación el crecimiento de su talento.

Celeste define su estilo como una mezcla fresca de pop con elementos latinos y urbanos, influenciada por artistas que cuentan historias desde el corazón. Entre sus principales referentes menciona a Selena, Shakira y Karol G, mujeres que han dejado huella en ella por su autenticidad, fuerza y sensibilidad.

Su propuesta se diferencia por su sinceridad: cada letra, cada interpretación y cada melodía proviene de experiencias reales y emociones profundas que vive una artista joven con un mundo interior inmenso.

Celeste espera llegar al público siendo auténtica, mostrando en su música historias reales que permitan que cualquier persona niños, jóvenes o adultos pueda ver reflejada parte de su propia vida en sus letras.

