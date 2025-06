Disneyland Resort anuncia Diversión de Otoño 2025

From Aug. 22-Oct. 31, 2025, Halloween Time will bring frightfully fun experiences to guests with Halloween magic throughout the Disneyland Resort in Anaheim, Calif. Mickey Mouse, Minnie Mouse and their friends will dress to impress this Halloween in bright new looks featuring swirling colors of purple, green and orange – a twist on their 70th Celebration outfits. (Artist Rendering/Disneyland Resort)

Disneyland Resort dio a conocer las experiencias y el entretenimiento festivo que los visitantes se encontrarán a finales de 2025 durante el regreso de las entrañables y queridas Celebraciones Favoritas del Otoño. Con entretenimiento por tiempo limitado, comida y bebidas, mercadería y más, esta temporada reúne a familiares y amigos para deleitarse con sustos tontos y tradiciones honradas. (Disneyland Resort) Además de las emociones espeluznantes, la Celebración del 70 Aniversario de Disneyland Resort continúa ofreciendo entretenimiento especial de aniversario, experiencias y más. Los visitantes pueden consultar DisneylandEspanol.com y la aplicación móvil de Disneyland* para conocer los horarios de las actuaciones. Halloween Time en el Disneyland Resort Halloween Time at the Disneyland Resort regresa del 22 de agosto al 31 de octubre de 2025 con diversión hechizante, decoración típica de la temporada y transformaciones de algunas atracciones para los visitantes de todas las edades. El resort será decorado con elementos tradicionales del otoño, incluyendo la icónica calabaza gigante de Mickey Mouse en Main Street, U.S.A. En Disney California Adventure Park tiene lugar la transformación de tres atracciones: Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween, Mater’s Graveyard JamBOOree y Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark. En Disneyland Park los visitantes pueden disfrutar de la redecoración de Haunted Mansion Holiday inspirada en “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”. Otras propuestas, como los encuentros con los personajes luciendo nuevos disfraces de Halloween inspirados en el espíritu de la Celebración del 70 Aniversario, el espectáculo nocturno “Halloween Screams” que incluye fuegos artificiales en noches selectas, el espectáculo “Mickey’s Trick and Treat” y el Tour Guiado por los Lugares Encantados Más Felices de Disney, convierten una visita durante Halloween en una experiencia única. Los visitantes pueden poner a prueba sus habilidades detectivescas en Pluto’s Pumpkin Pursuit, una actividad por todo el resort en la que, tras adquirir un mapa, se embarcan en la búsqueda de calabazas temáticas de Disney por los dos parques temáticos y el Downtown Disney District. La recompensa es un recuerdo muy especial. Las experiencias de Halloween en los hoteles del Disneyland Resort incluyen una exhibición de dulces en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, tratamientos temáticos en Tenaya Stone Spa, un nuevo menú de cócteles con temática de Disney Villains en Broken Spell Lounge en el Disneyland Hotel, además de senderos especiales para los visitantes que pasan la noche en tardes selectas. También estarán disponibles las experiencias con los personajes en restaurantes de los Hoteles del Disneyland Resort, destacando Goofy’s Kitchen Celebrates Halloween en el Disneyland Hotel y Mickey’s Autumn Adventures Breakfast Buffet at Storytellers Cafe en el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. Las experiencias gastronómicas de los personajes por tiempo limitado también estarán disponibles en los hoteles del Disneyland Resort, incluyendo Goofy’s Kitchen Celebrates Halloween en el Disneyland Hotel y Mickey’s Autumn Adventures Breakfast Buffet en Storytellers Cafe en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. Plaza de la Familia rinde homenaje al espíritu del Día de los Muertos Del 22 de agosto al 2 de noviembre de 2025, Disney California Adventure Park recibe una vez más Plaza de la Familia, una celebración emocionante que rinde homenaje al espíritu del Día de los Muertos con música, gastronomía, arte e historias inspiradas en la película “Coco” de Pixar Animation Studios. A través de la música y la danza, “The Storytellers of the Plaza de la Familia Celebrate the Musical World of Coco!” logran que los lazos eternos de la familia cobren vida a través de una actuación al aire libre. Otras propuestas que regresan son la música en directo en el Paradise Gardens Bandstand, actividades artesanales temáticas, decoración colorida y un menú celebratorio de la gastronomía mexicana en el Paradise Garden Grill. A principios de septiembre se pondrá a la venta la nueva Disney Pixar Coco Collection que incluirá ropa, accesorios, gorras y mucho más, todo ello inspirado en la película. Frontierland en Disneyland Park también rendirá tributo al Día de los Muertos. El área cercana al Rancho del Zócalo Restaurante será adornada con las tradicionales calaveras, caléndulas y otras piezas decorativas tradicionales que forman parte de las ofrendas. Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party: un evento ‘after-hours’ Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party**, un evento que requiere de un boleto por separado, regresa a Disney California Adventure Park con diversión no muy terrorífica pero sí divertida para toda la familia, en noches selectas del 17 de agosto al 31 de octubre. Los boletos, disponibles hasta agotar existencias, se pondrán a la venta para el público general el 26 de junio, no antes de las 9 a.m. PT. Un número limitado de boletos estarán disponibles a partir del 24 de junio en la preventa para miembros de Inspire Magic Key y a partir del 25 de junio para miembros de Magic Key. Estas noches invocan al espíritu de la celebración a través de productos a la venta exclusivos, comida y bebida especializada, el regreso del desfile “Frightfully Fun Parade”, el Villains Grove en el Redwood Creek Challenge Trail y experiencias con personajes exclusivas. Los boletos para el evento también incluyen una fiesta previa en el parque, la reducción del tiempo de espera en atracciones selectas y la descarga ilimitada de fotos digitales de Disney PhotoPass. La opción Oogie Boogie Bash Dessert Party ofrece asientos reservados para el desfile “Frightfully Fun Parade” y una selección de postres y bebidas. Continúa la Celebración del 70 Aniversario de Disneyland Resort Algunas experiencias selectas de la Celebración del 70 Aniversario de Disneyland seguirán disponibles para el disfrute de los visitantes creando una combinación de propuestas histórica. Entre los espectáculos que seguirán programándose durante las temporadas de otoño e invierno destacan el desfile "Paint the Night", "Tapestry of Happiness" en la fachada de "it's a small world" y "World of Color Happiness!" en noches selectas. Áreas y atracciones por todo el resort mantendrán los toques especiales de la celebración, como los realces del 70 aniversario en Toy Story Midway Mania!, los elementos decorativos y las oportunidades fotográficas coloridas en la esplanada. Las localizaciones interactivas de la MagicBand+ y las estaciones con candado de Key to Disneyland seguirán disponibles a lo largo de ambas estaciones.