Firman el presupuesto para el año fiscal 2026-2027 de Los Ángeles, que incluye en sus planes reducir la falta de vivienda

La alcaldesa Karen Bass firmó hoy el presupuesto municipal para el año fiscal 2026-2027, enfocado en continuar su labor de revertir tendencias históricas mediante la reducción de la indigencia, la construcción de más viviendas, la contratación de más agentes y la inversión en servicios municipales básicos. La alcaldesa Bass estuvo acompañada por el presidente del Consejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, y miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas del Consejo Municipal, incluyendo a la presidenta Katy Yaroslavsky, el concejal Tim McOsker y la concejala Eunisses Hernandez, junto con varios empleados municipales de diversos departamentos.

PRESUPUESTO COMPLETO :

https://cityclerk.lacity.org/onlinedocs/2026/26-0600_misc_05-26-26.pdf

“Como alcalde, mi objetivo ha sido cambiar el rumbo de Los Ángeles revirtiendo las tendencias históricas en materia de personas sin hogar, vivienda, seguridad pública e inversión en servicios municipales básicos. Este presupuesto se basa en ese trabajo para que podamos seguir avanzando”, declaró el alcalde Bass .

«Este presupuesto es prueba de la dedicación del alcalde Bass, del presidente del Comité de Presupuesto, Yaroslavsky, y del Ayuntamiento para priorizar las necesidades de los angelinos, considerar a Los Ángeles como nuestro hogar y hacer de la ciudad la que todos merecemos», declaró el presidente del Ayuntamiento, Marqueece Harris-Dawson . «Desde priorizar los servicios municipales y las mejoras de infraestructura hasta invertir en seguridad pública, juntos estamos preparando nuestra ciudad para recibir al mundo y generar beneficios a largo plazo para los residentes».



“Quiero agradecer a la alcaldesa Bass y a su equipo por presentar un presupuesto que, desde el principio, se basó en muchas de las prioridades compartidas por este Consejo”, dijo la concejala Katy Yaroslavsky. “Este presupuesto final logra dos cosas muy importantes: preserva e invierte aún más en los servicios esenciales de la ciudad y fortalece la posición financiera de la misma. También refleja un serio esfuerzo del Consejo y la alcaldesa para que Los Ángeles siga avanzando, al tiempo que encamina a la ciudad hacia la sostenibilidad fiscal”.

“En un año marcado por importantes desafíos fiscales, este presupuesto se centra en las responsabilidades fundamentales de la ciudad, incluyendo aceras, calles, bordillos, seguridad pública, respuesta a la problemática de las personas sin hogar y servicios municipales básicos”, declaró el concejal Tim McOsker. “A lo largo de este proceso, mantuvimos nuestro compromiso de financiar nuestros valores, proteger los servicios esenciales, apoyar a nuestra fuerza laboral y fortalecer la situación financiera de Los Ángeles para el futuro. Quiero agradecer al alcalde Bass por elaborar una propuesta de presupuesto sólida, así como a mis colegas del Comité de Presupuesto y Finanzas por su incansable labor durante todo este proceso para lograr un presupuesto responsable para los ciudadanos de Los Ángeles”.

“En un momento en que el gobierno federal ataca a los inmigrantes, a las personas trans y a las familias trabajadoras, a la vez que invierte en castigo y división, Los Ángeles optó por invertir en atención, prevención, dignidad y los servicios básicos de los que dependen nuestras comunidades”, declaró la concejala Eunisses Hernández. “Estos logros se consiguieron gracias a que los angelinos se organizaron y lucharon por ellos, y me enorgullece que este presupuesto refleje la fuerza de un pueblo que se niega a abandonarse mutuamente”.

El presupuesto equilibrado de 14.850 millones de dólares prevé un aumento de los ingresos por impuestos sobre la propiedad, las empresas, las ventas y los servicios públicos, promueve una mayor eficiencia en los servicios municipales y maximiza el uso de fondos especiales y nuevas fuentes de ingresos. Prioriza lo siguiente:

Continuar reduciendo la falta de vivienda

Mantener Inside Safe, todas las camas de alojamiento temporal y los servicios a nivel de calle para dar continuidad al trabajo del alcalde Bass, que ha reducido el número de personas sin hogar en casi un 18 por ciento.

Aumentar la financiación para abordar el problema de los campamentos de caravanas.

Aumentar la financiación para la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas.

Reforzar la seguridad pública

Aumentar la plantilla policial a 510 nuevos agentes. Esto mantiene el objetivo a largo plazo del alcalde Bass de contar con 9.500 agentes.

Capacitación en el uso de la fuerza, la reducción de la tensión, nuevas intervenciones en salud mental y la lucha contra el robo de cables de cobre.

El alcalde Bass también se asegura de que los fondos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se utilicen estratégicamente y tengan un impacto en las comunidades que más lo necesitan a través de:

Patrullas en el centro de Los Ángeles para combatir los robos en comercios y las ocupaciones ilegales de las calles.

Se intensifican las medidas enérgicas contra la actividad ilegal en MacArthur Park.

Un grupo de trabajo especializado para combatir el robo de cables de cobre.

Un grupo de trabajo para perseguir a los delincuentes involucrados en la trata de personas.

Seguridad en torno a los refugios de vivienda provisional.

Mantener la financiación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) antes de la entrada en vigor de la medida del impuesto sobre las ventas, invirtiendo en equipamiento, incluyendo un helicóptero y vehículos.

Mantener el despliegue de 500 guardias de cruce.

Prevención del crimen

Mantener los servicios de CIRCLE, UMCR y GRYD, así como la cobertura en toda la ciudad para la respuesta civil ante crisis.

Ampliar el programa «Paso Seguro» para ayudar a los niños a ir y venir de la escuela de forma segura y protegerlos de la violencia de las pandillas.

Inversión en infraestructura y servicios básicos de la ciudad

Incrementar la financiación para la reparación de calles y aceras, la limpieza viaria, la recogida de objetos voluminosos y la aplicación específica de la ley contra los vertidos ilegales en toda la ciudad.

El aumento de la financiación para lograr que 700 millas de carriles de calles se reparen mediante mejoras como el reasfaltado, el uso de lechada asfáltica o reparaciones importantes del asfalto.

Incrementar en un 45% la financiación destinada a la evaluación e instalación de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en toda la ciudad.

La iniciativa de alumbrado público, lanzada recientemente, reparará y reemplazará hasta 60 000 farolas en toda la ciudad durante los próximos dos años, sin impacto en el Fondo General de la Ciudad. Asimismo, se implementará una evaluación del alumbrado público que reparará 220 000 farolas en toda la ciudad.

Compartir esta nota