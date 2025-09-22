Lluvias provocan inundaciones y daños en calles de Ciudad Merliot, La Libertad y San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Intensas lluvias registradas la tarde del domingo provocaron inundaciones, daños en calles y arrastre de escombros en varios sectores de Ciudad Merliot, San Salvador y La Libertad. Las precipitaciones se relacionan con la influencia de una nueva onda tropical y humedad proveniente del Pacífico.

En Ciudad Merliot, el desborde de una quebrada en la zona del Polideportivo arrastró piedras, troncos, lodo y basura, afectando vehículos estacionados y viviendas aledañas. Algunas calles principales sufrieron agrietamientos, por lo que las autoridades cerraron la zona mientras se realizaban trabajos de limpieza y reparación.

#Impactante | 🚨Un hombre intentó rescatar su vehículo atrapado por la lluvia y cruzó una corriente intensa cerca del Polideportivo de #Merliot. Riesgo total para salvar su carro.



Video: Cortesía.

Usuarios reportaron acumulación de lodo y obstrucción en la calle La Sabana y vías cercanas, dificultando la circulación vehicular. En respuesta, Protección Civil y autoridades municipales restringieron el tránsito como medida preventiva, ante el riesgo de que vehículos fueran arrastrados por la corriente.

En La Libertad, el bulevar de Los Próceres presentó formación de cárcava que obligó a restringir un carril. El alcalde Henry Flores indicó que el arrastre de rocas y ramas en la calle al Boquerón complicó el tránsito, mientras cuadrillas municipales trabajaban en la limpieza.

#SucesosSV | 🚨 Usuarios reportan arrastre de piedras y escombros por la lluvia en la Calle al Boquerón, rumbo a SantaTecla. Autoridades ya trabajan para despejar la vía.



Video: cortesía

El puente de la calle Agua Caliente, en Soyapango, alcanzó niveles de riesgo por el aumento del caudal de la quebrada, por lo que se cerró temporalmente el paso.

#EnDesarrollo | ⚠️ Alerta en Soyapango



Calle Agua Caliente cerrada por la crecida del río. Evita la zona, el nivel del agua sobrepasó el puente.



Video cortesía

En San Salvador, varias colonias y la zona comercial de la Plaza del Divino Salvador del Mundo también registraron inundaciones menores.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las lluvias continuarán debido a la influencia de la onda tropical en el Atlántico, sistemas atmosféricos en capas altas y humedad del Pacífico.

