Dona sangre y recibe un viaje de buceo con tiburones

Cruz Roja necesita ayuda para evitar escasez de sangre, Oportunidad de viaje de buceo con tiburones, tarjeta de regalo electrónica de $ 10 para donantes en agosto

Después de un verano de disminución de las donaciones, la Cruz Roja Estadounidense necesita la ayuda del público para evitar la escasez de sangre. Cuando un donante programa y mantiene una cita para donar sangre o plaquetas en las próximas semanas, puede ayudar a garantizar que los pacientes con traumatismos, los que se someten a un tratamiento contra el cáncer y las personas con trastornos sanguíneos de por vida puedan obtener la sangre con la que cuentan.

En estos momentos, Cruz Roja necesita especialmente donantes de sangre tipo O negativo, tipo O positivo y tipo B negativo, así como donantes de plaquetas. Los donantes de todos los tipos de sangre pueden programar una cita para donar descargando la aplicación Donante de sangre de la Cruz Roja.

La Cruz Roja se está asociando con Warner Bros. para el estreno en cines de Meg 2: The Trench para celebrar un verano de tiburones y ayudar a evitar la escasez de sangre y plaquetas durante el verano. Todos los que vengan a donar hasta el 12 de agosto participarán automáticamente en la oportunidad de ganar una escapada de tres noches a Nueva York para dos personas con una aventura privada de buceo con tiburones en el Acuario de Long Island. Aquellos que vengan a donar durante el mes de agosto también recibirán una tarjeta de regalo electrónica de $10 para el comerciante de películas de su elección.

¡Amplifique su impacto, sea voluntario!

Un suministro estable de sangre y plaquetas es fundamental para la preparación nacional. Además, a medida que nos acercamos al comienzo de lo que se espera sea otra temporada activa de huracanes, la Cruz Roja insta a todos a prepararse ahora y considerar convertirse en voluntarios para ayudar a las personas afectadas por el creciente número de desastres provocados por el clima.

Próximas oportunidades de donación de sangre del 1 al 15 de agosto:

Colinas de Agoura

3/8/2023: 9 am – 3 pm, Hampton Inn, 30255 Agoura Road

15/8/2023: 9 am – 3 pm, Hampton Inn, 30255 Agoura Road

Alhambra

8/1/2023: 1 pm – 7 pm, Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

15/8/2023: 1 pm – 7 pm, Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

Altadena

9/8/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia del Sagrado Corazón, 2889 North Lincoln Ave.

Arcadia

9/8/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo Arcadia de la Cruz Roja Americana, 376 W Huntington Dr.

15/8/2023: 7 am – 7 pm, USC Arcadia Hospital, 300 West Huntington Dr.

parque balduino

9/8/2023: 10 am – 5 pm, Kaiser Permanente Baldwin Park Medical Center, 1011 Baldwin Park Blvd.

Burbank

1/8/2023: 11:30 am – 6 pm, AMC City Walk, 125 E Palm Ave.

1/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

2/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

2/8/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., Bob’s Big Boy Burbank, 4211 W Riverside Dr.

3/8/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio – Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

7/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

8/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

9/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

9/8/2023: 9 am – 3 pm, Animation Guild IATSE 839, 1105 N Hollywood Way

10/8/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

11/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

14/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

15/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Avenue

Parque Canoga

4/8/2023: 1 pm – 7:30 pm, KLOS Radio – Westfield Topanga, 21710 Vanowen St.

industria de la ciudad

10/8/2023: 11 am – 5 pm, Howmet Aerospace, 135 N Unruh Avenue

Ciudad de la Industria

9/8/2023: 9 am – 3:30 pm, región occidental de Kellwood, 13077 E Temple Ave.

Claremont

3/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Doubletree by Hilton Hotel Claremont, 555 West Foothill Blvd.

3/8/2023: 8 am – 2 pm, Claremont Club, 1777 Monte Vista

8/8/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Claremont St Luke, 2050 N Indian Hill Blvd.

14/8/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Claremont St Luke, 2050 N Indian Hill Blvd.

Covina

14/8/2023: 7 am – 2 pm, Emanate Health Inter-Community Hospital, 210 W. San Bernardino Rd .

ciudad de culver

1/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

8/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

7/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

8/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

9/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

11/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

13/8/2023: 8:30 am – 3 pm, Temple Akiba, 5249 Sepulveda Blvd.

14/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

15/8/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

El Monte

11/8/2023: 11 am – 5 pm, American Legion Post 261, 4542 Peck Rd .

Glendale

4/8/2023: 1 pm – 7:30 pm, KLOS Radio – Glendale Masonic Lodge, 244 N Maryland Ave.

8/8/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

12/8/2023: 9 am – 3 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

15/8/2023: 9 am – 3 pm, Glendale Plaza, 655 Central Ave.

Glendora

14/8/2023: 10 am – 4 pm, Biblioteca Pública de Glendora, 140 South Glendora Ave.

Colinas de granada

2/8/2023: 10 am – 4 pm, The Odyssey Restaurant, 15600 Odyssey Dr.

hacienda alturas

1/8/2023: 1:30 p. m. – 7:30 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 16750 Colima Rd .

Hollywood

1/8/2023: 10 am – 4 pm, The Magic Castle, 7001 Franklin Ave.

Irwindale

8/8/2023: 9 am – 3 pm, Ciudad de Irwindale, 5050 North Irwindale Ave.

La Verne

11/8/2023: 10 am – 4 pm, La Verne Veterans Hall, 1550 Bonita Ave.

Lancaster

10/8/2023: 10 am – 4 pm, YMCA familiar de Antelope Valley, 43001 10th St W Lancaster

13/8/2023: 8 am – 2 pm, Parroquia de Saint Junipero Serra, 42121 N 60th Street W

los Angeles

1/8/2023: 10 am – 4 pm, Collins & Katz Family YMCA, 1466 Westgate Ave.

2/8/2023: 7 am – 7 pm, División Suroeste de LAPD, 1546 Martin Luther King Blvd.

3/8/2023: 11 am – 5 pm, Westfield Century City, 10250 Santa Monica Blvd.

7/8/2023: 11:30 am – 5:30 pm, División Olímpica del Departamento de Policía de Los Ángeles, 1130 S Vermont Ave.

8/8/2023: 11 am – 5 pm, Eagle Rock Plaza, 2700 Colorado Blvd.

8/8/2023: 9 am – 3 pm, Crenshaw Christian Center, 7901 S Vermont Ave.

10/8/2023: 7 am – 1 pm, Adventist Health White Memorial, 1720 Cesar Chavez Ave.

10/8/2023: 9 am – 3 pm, Oficina Oeste del Departamento de Policía de Los Ángeles, 4849 W Venice

10/8/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Kaiser, 6041 Cadillac Ave.

15/8/2023: 10 am – 4 pm, 10100 Santa Monica Blvd , 10100 Santa Monica

15/8/2023: 10 am – 4 pm, Centro Cultural Iman, 3376 Motor Ave.

15/8/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles 77th St, 7600 S Broadway

Malibú

2/8/2023: 2 pm – 8 pm, playa estatal Leo Carrillo, 35000 Pacific Coast Hwy

marina del rey

10/8/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., California Yacht Club, 4469 Admiralty Way

Monrovia

8/8/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Hope Unlimited, 1900 Walker Ave.

Crestanorte

7/8/2023: 11 am – 5 pm, Primera Iglesia Presbiteriana de Granada Hills, 10400 Zelzah Avenue

8/8/2023: 11 am – 5:30 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles, 10250 Etiwanda Ave.

Palmdale

1 de agosto de 2023: 1 p. m. – 7 p. m., sucursal de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

4/8/2023: 1 p. m. – 7:30 p. m., KLOS Radio – Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Estadounidense, 2715 E Avenue P

5/8/2023: 8:30 a. m. a 3 p. m., KLOS Radio – Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Estadounidense, 2715 E Avenue P

6/8/2023: 10 am – 4 pm, Parque acuático DryTown, 3850 East Avenue S

8/8/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

11/8/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

12/8/2023: 8 am – 2 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

15/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Avenue P

Pasadena

1/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

2/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

2/8/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Policía de la Ciudad de Pasadena, 207 N Garfield Ave.

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E

calle nogal, suite 103

4/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, KLOS Radio – Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 133 N Altadena Dr

5/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, KLOS Radio – Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 133 N Altadena Dr

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

7/8/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Starbucks, 3429 E Foothill Blvd.

7/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

8/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

9/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

11/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

14/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

15/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena, 2471 E Walnut St, Suite 103

pomona

1/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

2/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

4/8/2023: 8:15 am – 7:30 pm, KLOS Radio – Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Circle

5/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, KLOS Radio – Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Circle

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio – Pomona Blood Donation Center, 100 Red Cross Circle

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

7/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

8/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

9/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

11/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

14/8/2023: 10:30 am – 4:30 pm, Starbucks Rio Rancho Towne Center,2047 Rancho Valley Dr, #410

14/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

15/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir

colina de cuarzo

3/8/2023: 12 pm – 6 pm, Iglesia Metodista Unida Cristo Nuestro Salvador, 5027 W Avenue M

Alturas de Rowland

15/8/2023: 12 pm – 6 pm, Iglesia Cristiana de la Comunidad de Rowland Heights, 19309 Colima Road

san fernando

3/8/2023: 9:30 am – 3:30 pm, San Fernando Masonic Lodge 343, 1112 N Maclay Ave.

san gabriel

8/8/2023: 10 am – 4 pm, Misión de San Gabriel, 428 S Mission Drive

San Marino

3/8/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Biblioteca Pública de Crowell, 1890 Huntington Dr.

santa clarita

8/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

6/8/2023: 8:30 am – 3 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

7/8/2023: 10 am – 4 pm, Biblioteca Canyon Country Jo Anne Darcy, 18601 Soledad Canyon Rd .

7/8/2023: 8 am – 2 pm, Grace Baptist Church, 22833 Copper Hill Dr.

8/8/2023: 11 am – 5:30 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

9/8/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

11/8/2023: 11 am – 5:30 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

12/8/2023: 9 am – 3 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

Santa Mónica

3/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

4/8/2023: 1 pm – 7:30 pm, KLOS Radio – Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th Street

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio – Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th Street

7/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

10/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

13/8/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Iglesia Católica St. Monica, 725 California Ave.

14/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

robles sherman

10/8/2023: 10 am – 4 pm, Westfield, 14006 Riverside Dr.

Sierra Madre

14/8/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Hart Park House Senior Center, 222 W Sierra Madre Blvd.

Tarzana

15/8/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Braemar Country Club, 4001 Reseda Blvd.

Valencia

8/8/2023: 10 am – 4 pm, Honda Performance Development, 25145 Anza Dr.

11/8/2023: 9 am – 3 pm, Ayuntamiento de Santa Clarita, 23920 Valencia Blvd.

14/8/2023: 7 am – 7 pm, Hospital Henry Mayo Newhall, 23803 McBean Pky

15/8/2023: 8 am – 2 pm, CrossFit Rye Canyon & Barbell Club, 25427 Rye Canyon Rd .

Van Nuys

3/8/2023: 10 am – 4:30 pm, Pups Without Borders, 6628 Van Nuys Blvd.

13/8/2023: 7 am – 1 pm, ONEgeneration, 17400 Victory Blvd.

Venecia

11/8/2023: 11 am – 5 pm, Electric Lodge, 1416 Electric Ave.

Nuez

8/1/2023: 12 pm – 6 pm, Centro para personas mayores de la ciudad de Walnut, 21215 La Puente Road

Oeste de Covina

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio – West Covina Masonic Center, 1201 S Orange Ave.

6/8/2023: 7:45 am – 1:45 pm, Iglesia Católica St Christophers, 629 S Glendora Ave.

Whittier

7/8/2023: 1 pm – 7 pm, Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Avenue

Colinas del bosque

1/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

2/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

4/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, KLOS Radio – Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

5/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, KLOS Radio – Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

6/8/2023: 8 am – 2:30 pm, San Bernardino de Siena, 24410 Calvert Street

7/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

8/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

9/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

11/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

14/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

15/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

Campana

15/8/2023: 1 pm – 7 pm, Ciudad de Bell, 6250 Pine Ave.

Carson

9/8/2023: 12:30 pm – 7 pm, Domínguez Community Center, 21156 Santa Fe Ave.

Cerritos

8/2/2023: 9:45 am – 4:15 pm, Asociación de Agentes Inmobiliarios de Rancho Sureste, 10900 E 183rd St, Suite 120

11/8/2023: 12 pm – 6 pm, Centro Los Cerritos, 108 Centro Los Cerritos

14/8/2023: 8:30 am – 3 pm, Kaiser Permanente Cerritos Medical Offices, 10820 183rd St .

15/8/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Avalon, 12651 Artesia Blvd.

Comercio

2/8/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, 5555 Ferguson St.

4/8/2023: 1 pm – 7:30 pm, KLOS Radio Commerce, 2227 South Atlantic Blvd.

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio Commerce, 2227 South Atlantic Blvd.

Cudahy

3/8/2023: 9:30 am – 4 pm, Opciones para jóvenes, 7955 Atlantic Ave.

8/8/2023: 3 pm – 9 pm, Ministerios Una Voz Profetica, 8333 Atlantic Ave.

downey

3/8/2023: 11 am – 5:30 pm, Promenade at Downey, 8830 Apollo Way

11/8/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Stonewood Center, 251 Stonewood St.

11/8/2023: 3 pm – 9 pm, Ministerios Llamada Final, 12145 Woodruff Ave.

el segundo

2 de agosto de 2023: 9 a. m. a 3 p. m., Hyatt Place Los Ángeles/Lax/El Segundo, 750 N Nash St.

4/8/2023: 1 pm – 7:30 pm, KLOS Radio – El Segundo Masonic Lodge, 520 Main Street

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio – El Segundo Masonic Lodge, 520 Main Street

9/8/2023: 1 pm – 7 pm, El Segundo Masonic Lodge, 520 Main St.

jardinera

15/8/2023: 10 am – 4 pm, YMCA, 1000 W. Artesia Blvd.

Lakewood

3/8/2023: 11 am – 6 pm, Centro de Reclutamiento del Ejército de EE. UU. de Lakewood, 4125 Woodruff Ave.

7/8/2023: 11:30 am – 6 pm, Lakewood Center Mall, 500 Lakewood Center Mall, Suite 127

8/8/2023: 8:30 am – 3 pm, Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, 4060 Watson Plaza Drive

Playa Larga

1/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

2/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

4/8/2023: 1 pm – 7:30 pm, KLOS Radio en Long Beach Scottish Rite, 855 Elm Ave.

5/8/2023: 8:30 am – 3 pm, KLOS Radio en Long Beach Scottish Rite, 855 Elm Ave.

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

6/8/2023: 8 am – 2 pm, Iglesia Alianza de Long Beach, 3331 Avenida Palo Verde

7/8/2023: 10 am – 4:30 pm, 2ND y PCH, 6420 East Pacific Coast Highway, Suite 135

7/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

8/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

9/8/2023: 12 pm – 6 pm, Primera Iglesia del Nazareno de Long Beach, 2280 Clark Ave.

9/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

10/8/2023: 11:30 am – 6 pm, Long Beach Towne Center, 7575 Carson Blvd.

11/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

12/8/2023: 10:30 am – 4:30 pm, Iglesia Metodista Unida Belmont Heights, 317 Termino Ave

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

14/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Long Beach, 3150 E 29th St .

15/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Long Beach, 3150 E 29th St.

15/8/2023: 9:30 am – 4 pm, Chase Bank Bixby Knolls, 3901 Atlantic Ave.

los Angeles

10/8/2023: 10 am – 4 pm, FIGat7th, 735 S. Figueroa St.

Lynwood

10/8/2023: 9 am – 3 pm, Centro Comunitario de la Ciudad de Lynwood, 11301 Bullis Rd .

playa de manhattan

8/8/2023: 11 am – 5 pm, Departamento de Policía de Manhattan Beach, 420 15th Street

Norwalk

10/8/2023: 9 am – 3 pm, Metro State Hospital, 11401 S. Bloomfield

rancho palos verdes

9/8/2023: 10 am – 4 pm, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 5845 Crestridge Road

Playa Redondo

1/8/2023: 10:30 am – 5 pm, Bettolino Kitchen, 211 Palos Verdes Blvd.

11/8/2023: 11 am – 5 pm, South Bay Galleria, 1815 Hawthorne Blvd.

colina de la señal

10/8/2023: 10 am – 4:30 pm, Mother’s Market & Kitchen Signal Hill, 2475 Cherry Ave.

torrance

1/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

2/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

3/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

4/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, KLOS Radio – Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

5/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, KLOS Radio – Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

6/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

7/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

8/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

9/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

10/8/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

11/8/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

12/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

13/8/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

14/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

15/8/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Torrance Blood Donation Center, 2814 Sepulveda Blvd.

